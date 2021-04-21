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Минприроды: ущерб для РФ от углеродного налога ЕС составит 3 млрд евро

Экономика
Минприроды: ущерб для РФ от углеродного налога ЕС составит 3 млрд евро
pixabay.com

, 21 апреля. Ежегодные потери российского бизнеса от углеродного налога ЕС составят 3 млрд евро, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Министр заявил о необходимости защитить углеродоемкий экспортный потенциал России. Крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия находятся в зоне риска из-за ужесточения международного климатического регулирования.

По словам Козлова, законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегии низкоуглеродного развития — основа для изменения экономического уклада. Он указал, что в ЕС будет запущена обязательная углеродная отчетность и ее государственный учет. Кроме того, Европа намерена сформировать инфраструктуру для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами, добавил министр.

ЕС намерен не позже ноября 2023 года ввести углеродный налог на импортируемые товары. Предполагается, что закон уровняет европейскую продукцию с минимальными выбросами углекислого газа и продукцию других стран, использующих технологии с высокими выбросами.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее в интервью ФАН заявила, что Евросоюз сегодня «одержим» зеленой повесткой и не намерен ни с кем считаться. По ее словам, Брюссель будет получать от российских экспортеров от 2 млрд до 6,5 млрд евро в год.

ес козлов минприроды рф углеродный налог
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