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Стилист оценила модный образ Бабкиной с брюками-трубами

Шоу-бизнес
Стилист оценила модный образ Бабкиной с брюками-трубами
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 апреля. Стилист Анжелика Галустян подробно разобрала образ эстрадной исполнительницы Надежды Бабкиной, появившейся на публике в модных брюках-трубах.

На своей странице в Instagram певица поделилась эмоциями от прослушиванию оперы Верди «Дон Карлос» в Большом театре. На сцене выступали Анна Нетребко, ее супруг Юсиф Эйвазов и Пласидо Доминго. Бабкина опубликовала фото с оперными исполнителями, на котором предстала перед поклонниками в модном образе.

Pr Scr instagram.com  / @ngbabkina

Галустян похвалила одежду, выбранную 71-летней артисткой. По словам эксперта, красная матроска певицы будет особенно актуальна в 2021 году.

«Двубортный пиджак свободного кроя, широкие брюки-трубы, которые стройнят Надежду, и белая актуальная обувь — кроссовки. Все очень гармонично, стильно, освежает и молодит ее», — отметила стилист в комментарии «Телепрограмме».

Надежда Бабкина уже много лет состоит в отношениях с молодым возлюбленным Евгением Гором, однако им не удается проводить много времени вместе из-за высокой занятости. В связи с этим в Сети иногда появляются неподтвержденные сообщения о расставании пары, но певица реагирует на подобные подозрения довольно жестко.

бабкина певица стилист
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