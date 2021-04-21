Глюкоза раскрыла секрет своего перевоплощения в «Маске»

Москва, 21 апреля. Певица Глюкоза, прятавшая в костюме Слоника в шоу «Маска», раскрыла секретную информацию о создании образа для программы.

Артистка выбрала для своего выступления песню «Плачу на техно». Самое интересное, по словам Глюкозы, — найти манеру пения. Многие зрители полагают, что это можно сделать с помощью компьютерных программ, но на самом деле это не так, указала певица.

«Конечно, было много танцев, которые «съел» костюм, но не танцевать в полную силу было просто невозможно», — поделилась в Instagram артистка, говоря о перевоплощении.

Prt Scr instagram.com / @glukozamusic

Глюкоза участвовала в выпуске шоу, который был показан в минувшее воскресенье. Она была специальным гостем. Разоблачил звезду ее приятель и член судейской коллегии Александр Ревва.

Второй сезон телешоу «Маска» близится к своему завершению. В настоящее время за звание победителя борются пять участников: Заяц, Неваляшка, Крокодил, Змея и Лама. В прошлый раз проект покинул Носорог. В костюме этого животного выступил солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко.