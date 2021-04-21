В Башкирии пьяный мужчина случайно сжег дом вместе с матерью и братом

Уфа, 21 апреля. Житель Янаульского района хотел проверить алкоголь на крепость и случайно сжег дом вместе с матерью и братом, передает пресс-служба СК по республике.

Инцидент произошел в деревне Верхняя Барабановка. Подозреваемый, по версии следователей, налил спирт в крышку канистры и поджег его, пламя быстро распространилось по всему дому. В результате 87-летняя мать и 61-летний брат погибли. Сожительница башкира выволокла его без сознания.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Поджигателя отправили домой под подписку о невыезде. Следователи в настоящий момент допрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства пожара.

Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе, сообщало РИАМО. Информации о пострадавших или погибших не поступало, по результатам доследственных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.