В Твери двух полицейских заподозрили в содействии преступникам

Тверь, 21 апреля. Начальника отдела полиции и инспектора роты ДПС задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, передает пресс-служба следственного управления.

Правоохранителей заподозрили в принятии незаконных решений в интересах третьих лиц, что послужило поводом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. По предварительным данным, стражи порядка совершали противоправные действия с августа 2020-го по февраль 2021 года. Более подробной информации пока не сообщается.

Начальника отдела полиции «Светлогорский» и двоих его подчиненных задержали в Калининграде по подозрению в превышении полномочий, сообщал ФАН. Их обвиняют в махинациях с янтарем.