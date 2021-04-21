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Владимир Соловейчик видит три основные причины провала митингов Навального

Политика
Владимир Соловейчик видит три основные причины провала митингов Навального
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Несанкционированные акции в поддержку арестованного ранее блогера Алексея Навального сегодня, 21 апреля, прокатились по стране. Однако, как показывает статистика, число митингующих резко сократилось по сравнению с прошлыми митингами. Председатель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик в комментарии ФАН назвал три основные причины провала митингов Навального.

«По сравнению с тем, что мы наблюдали в январе этого года, на лицо серьезный спад протестной активности и по охвату, и по количеству участников, и по их организованности. Абсолютно очевидно, что эта тенденция, которая наметилась уже на протестах 14 февраля, сегодня, 21 апреля получила свое подтверждение в очередной раз», — говорит собеседник ФАН.

Владимир Соловейчик видит три основные причины провала митингов Навального
Невские Новости  / 

По мнению главы коммунистов в Петербурге, на итоги митингов сильно повлияло текущее положение лидеров антироссийского движения — Навального и его приспешников. Кроме того, идея и повод для несанкционированных митингов устарели.

«Судя по всему, движение сторонников Навального в отсутствии своего лидера, который находится в колонии, в отсутствии его ближайших помощников, которые находятся за рубежом, и в отсутствии свежести повода, связанного в январе с арестом Навального, не смогло показать той положительной динамики, на которую, видимо, уповали его организаторы, призывая 21 апреля всех [пойти] на митинги», — заключил Владимир Соловейчик.

К слову, будучи в заключении, Алексей Навальный 31 марта объявил о начале голодовки. Такое поведение основателя ФБК (признан иноагентом) может преследовать нескольких целей. Одна из которых — актуализировать повестку о себе. Так, журналист Роман Голованов предположил, что после окончания митингов голодовка блогера закончится.

навальный соловейчик политика несанкционированный митинг иноагенты
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