Видео с нашествием ядовитых рыб фугу на пляжах Антальи попало в Сеть

Анталья, 21 апреля. Ядовитые рыбы фугу стали сотнями появляться у берегов курортного города Анталья в Турции. В Сеть попало видео с нашествием опасных морских обитателей на городские пляжи.

Первыми рыб фугу, также известных как рыбы-иглобрюхи, заметили местные рыбаки. Десятки крупных особей рассекали в воде вблизи пляжа в районе Лара. Ядовитые существа могли попасть в воду посредством «лессепсианской» миграции, когда тропические морские организмы перебираются из Индо-Тихоокеанской области в восточную часть Средиземного моря через Суэцкий канал.

Еще одним фактором появления рыбы фугу в водах Антальи турецкие эксперты считают действия египетских строителей. Возведение большого количества плотин на реке Нил спровоцировало отток пресной воды в Средиземное море, что привело к исчезновению барьера от ядовитых рыб в виде соленой воды. Сейчас власти Турции объявили награду за ловлю фугу, чтобы побороть это нашествие.

В Сочи тем временем засняли на видео нашествие медуз, заполонивших воды черноморского порта. Эксперты объяснили происходящее сезонным обновлением популяции.