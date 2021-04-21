Популярный у россиян продукт признали новым суперфудом

Москва, 21 апреля. Россиянам посоветовали обратить внимание на новый суперфуд. Селедка не только вкусная, но еще и более полезная, чем форель и семга.

В одной рыбе содержатся две суточные нормы полиненасыщенных жирных кислот. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

По словам специалиста, в сельди есть кислоты омега-3 и омега-6. Благодаря им рыба защищает от атеросклероза, улучшает состояние артерий и кровеносных сосудов. Кроме того, данный суперфуд является рекордсменом по числу витамина D. Этот нутриент помогает нормализовать давление.

Помимо прочего, селедка обладает большим количеством белка, антиоксидантов, витамина Е и селена. Последний крайне важен для синтеза гормонов щитовидной железы.

Ранее диетолог Титова дала советы по питанию для избежания кишечных «пробок». Например, утром не стоит запивать бутерброды кофе, поскольку кофеин мешает усвоению витаминов группы В, содержащихся в хлебе.