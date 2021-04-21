Замалчивание зарубежными СМИ смертности от Pfizer поразило разработчиков «Спутника V»

Москва, 21 апреля. Замалчивание зарубежными СМИ смертности в Великобритании после вакцинации Pfizer удивило разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ежедневно журналисты сообщали об образовании тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Теперь же нигде не указывается тот факт, что уровень смертности после вакцинации Pfizer вдвое больше, чем после применения AstraZeneca.

«Почему?» — задаются вопросом специалисты в аккаунте российской вакцины в Twitter .

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам изучило дополнительную информацию по вакцине АstraZeneca. После этого специалисты признали вероятность связи между вакцинацией и редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов.

Также эксперты из Великобритании сравнили риски образования тромбов после прививки от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca. Как оказалось, вероятность возникновения тромбоза от укола вакциной Pfizer и Moderna почти такая же, как от AstraZeneca.