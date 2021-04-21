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Друг Верки Сердючки назвал «уткой» сообщения о болезни артиста

Шоу-бизнес
Друг Верки Сердючки назвал «уткой» сообщения о болезни артиста
Global Look Press  /  Said Gadzhiev/Russian Look

Москва, 21 апреля. Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сейчас погружен в творческую работу. Друг артиста Сергей Горох опроверг сообщения о тяжелом состоянии музыканта.

Горох списывался с Данилко пару дней назад, и артист ни слова не сказал о своем здоровье. По словам приятеля, если бы у звезды сцены были бы проблемы, он обязательно о них рассказал. Дело в том, что Горох и Данилко вместе учились и скрывать проблемы друг от друга не привыкли.

По мнению Гороха, сообщения о тяжелой болезни Данилко — «утка». Он, являясь арт-директором Бориса Моисеева, вспомнил, что про него «тоже раз в месяц выходят новости, что он умер, продал имущество, что ему не на что жить и есть».

youtube.com  / Pr Scr youtube.com

«Здесь та же самая история. А с Андреем мы говорили про рабочие моменты, про диск, прикалывались над разными ситуациями. Он на абсолютном позитиве. Причем Андрей мне давно не писал и тут вновь напомнил о себе. Мы посмеялись, обсудили его новые песни, он в хорошем настроении», — сказал Горох в разговоре с «Телепрограммой».

Известный украинский продюсер Юрий Никитин в эфире одной из программ заявил о серьезной болезни артиста. Однако позднее он опроверг свои слова, заявив, что его высказывание вырвано из контекста.

сердючка данилко горох
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