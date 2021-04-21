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Польша провоцирует Россию отправить корабли ВМФ РФ в район строительства «СП-2»

Экономика
Польша провоцирует Россию отправить корабли ВМФ РФ в район строительства «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Москва, 21 апреля. Польша устраивает провокации в районе строительства «Северного потока — 2», чтобы вынудить Москву отправить туда корабли ВМФ и дать повод заявить, что этот проект не экономический.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» находится под серьезным давлением США, но американские санкции лишь затрудняют процесс, но не останавливают. Европейские сателлиты Вашингтона устраивают провокации в районе прокладки газопровода. Эксперт рынка энергетики Игорь Юшков объяснил цели этих провокаций.

Он отметил, что Вашингтон давит на Евросоюз, чтобы он ввел собственные санкции против «СП-2». Некоторые страны откликнулись на призыв, но пока они в меньшинстве и не могут добиться нужного результата голосования. В этих условиях Польша рискнула на опасные провокации против кораблей трубопрокладчиков. Эксперт признался, что никогда раньше такого не было, чтобы в зоне строительства какого-либо морского газопровода летали бы военные вертолеты, всплывали подводные лодки, а рыболовецкие суда шли бы на таран.

«Пока эти провокации есть. Я думаю, что смысл их заключается в том, чтобы заставить Россию вывести свой военный флот для охраны судов-трубоукладчиков, чтобы потом сказать: «Смотрите, мы вас предупреждали, что «Северный поток — 2» — это не экономический проект, а военно-политический», — объяснил Игорь Юшков.

Он отметил, что Россия на эти провокации не отвечает и не будет отвечать, подтверждая свою позицию, что этот проект является чисто экономическим. Юшков опасается, что эскалация обстановки в Донбассе может сподвигнуть Европу на санкции против «Северного потока — 2», потому что раньше ЕС вводил санкции против России только за Крым и за Донбасс.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко уверен, что вопреки давлению США «Северный поток — 2» будет завершен. Он объяснил журналистам, что этот проект нужен для диверсификации поставок российского газа в Европу.

северный поток-2 провокации санкции сша
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