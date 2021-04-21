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Сергей Шнуров объяснил, почему ему удобно спорить с Ксенией Собчак

Шоу-бизнес
Сергей Шнуров объяснил, почему ему удобно спорить с Ксенией Собчак
Global Look Press  /  ФАН / АГН Москва / Vadim Tarakanov

Москва, 21 апреля. Музыкант Сергей Шнуров в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец рассказал о своих отношениях с телеведущей Ксенией Собчак и объяснил, почему ему удобно с ней спорить.

Собчак и Шнуров привлекли внимание россиян своим знаменитым спором в Instagram. Звезды делились колкими стихотворениями, строчки которых потом цитировались в СМИ. Музыкант до сих пор хранит эти посты. Он заявил, что журналистка — удобный оппонент.

«Собчак — удобный оппонент. В Собчак, как в горячую сковородку. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно», — объяснил свое отношение Шнуров.

Артист опроверг давнюю дружбу с телеведущей, о чем часто писали в прессе. Наличие совместных фотографий на светских тусовках еще не говорит о том, что Шнуров и Собчак ладили. Гость шоу добавил, что не следит за жизнью скандальной журналистки, так как это его совершенно не интересует.

«Мне плевать. В моем мире Собчак находится на периферии сознания. Если она и залетает, то не знаю, по какому поводу может она вникнуть в мой мир», — отрезал Шнуров.

Prt Scr youtube.com  / Ксения Собчак

В эфире одного из выпусков своего шоу «Осторожно, Собчак!» журналистка прокомментировала кардинальную смену имиджа Шнурова: от бунтаря до примерного семьянина. По мнению знаменитости, перемены в образе связаны с четвертым браком исполнителя.

шнуров собчак знаменитости
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