Судебный пристав в Ижевске помог мальчику выбраться из котлована

Ижевск, 21 апреля. Восьмилетний мальчик провалился в открытый котлован. На помощь школьнику пришел судебный пристав Дмитрий Кормишин и вытащил из «западни».

В помещение Индустриального районного отделения судебных приставов столицы Удмуртии вбежала женщина и начала кричать, что ребенок тонет и ему нужно помочь. Выяснилось, что мальчик упал в котлован, который вырыли во дворе соседнего дома. Когда мужчина подбежал к яме, грязная вода уже скрывала плечи школьника. Глина быстро затягивала ребенка.

Кормишин прыгнул в котлован, попытался вытащить мальчика, но надетый ранец затруднял спасательную операцию. Однако все закончилось благополучно. Мальчика принесли в отделение, отмыли и напоили горячим чаем. После стражи порядка позвонили его маме и вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавшего и увезли в больницу в сопровождении родственницы.

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