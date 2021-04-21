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Судебный пристав в Ижевске помог мальчику выбраться из котлована

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 20:00
Общество
Судебный пристав в Ижевске помог мальчику выбраться из котлована
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Ижевск, 21 апреля. Восьмилетний мальчик провалился в открытый котлован. На помощь школьнику пришел судебный пристав Дмитрий Кормишин и вытащил из «западни».

В помещение Индустриального районного отделения судебных приставов столицы Удмуртии вбежала женщина и начала кричать, что ребенок тонет и ему нужно помочь. Выяснилось, что мальчик упал в котлован, который вырыли во дворе соседнего дома. Когда мужчина подбежал к яме, грязная вода уже скрывала плечи школьника. Глина быстро затягивала ребенка.

Кормишин прыгнул в котлован, попытался вытащить мальчика, но надетый ранец затруднял спасательную операцию. Однако все закончилось благополучно. Мальчика принесли в отделение, отмыли и напоили горячим чаем. После стражи порядка позвонили его маме и вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавшего и увезли в больницу в сопровождении родственницы.

Второклассник из Челябинска пожертвовал накопленные деньги на дорогую реабилитацию для девочки с тяжелой формой ДЦП, сообщал ФАН. Все вырученные средства от сбора пластиковых крышек он передал на реабилитацию девочки.

ижевск хорошие новости россии спасение мальчика
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