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Политолог рассказал, почему Зеленский начал раздражать Европу и украинский народ  

Политика
Политолог рассказал, почему Зеленский начал раздражать Европу и украинский народ  
Федеральное агентство новостей  / 

Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью ФАН прокомментировал новое обращение президента Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, глава украинского государства уже начал раздражать не только Евросоюз, но и собственный народ.

В видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах состоявшегося в понедельник заседания советников лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украины, Франции и Германии), а также прошедшей во вторник встречи участников подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). На обоих мероприятиях обсуждались перспективы восстановления режима полного прекращения огня на линии соприкосновения украинской армии и Народных милиций ДНР и ЛНР. Кроме того, Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил он.

Политолог рассказал, почему Зеленский начал раздражать Европу и украинский народ  
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

В то же время Зеленский заявил о поддержке со стороны западных государств и НАТО, которые готовы оказать Украине финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.

«Мы имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они <…> готовы поддерживать нас финансово, готовы вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», — утверждает Зеленский.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о том, что его украинский коллега предложил провести встречу в Донбассе.Однако, добавил он, официальных запросов от Украины о встрече с российским лидером в последнее время не поступало.

Политолог Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал обращение украинского лидера к президенту России Владимиру Путину. Он рассказал, почему Зеленский начал раздражать Европу и украинский народ. Все из-за того, что президент Украины выдвигает несерьезные инициативы.

«Обрушение к Путину показывает, какой возник кризис в команде Зеленского. Подобного рода инициативы он может обсуждать с [Юлией] Мендель и [АндреемЕрмаком. Я не думаю, что Зеленский серьезно рассчитывает на то, что российский лидер будет реагировать на подобного рода заявления. По меньшей мере, если мягко выразиться, это несерьезно. Зеленский со своими инициативами начинает раздражать не только жителей Украины, но и страны Европейского союза. Вместо того, чтобы выдавать очередной бред, он лучше бы начал выполнять взятые на себя обязательства на последней встрече лидеров «нормандского формата». Если он не поменяет тактику, то эту встречу можно назвать последней», — сказал собеседник ФАН.

Политолог рассказал, почему Зеленский начал раздражать Европу и украинский народ  
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Спикер также прокомментировал недавнюю поездку украинского президента на линию фронта в Донбасс. По его словам, Зеленский фотографировался на позициях украинской армии в бронежилете, которое больше похоже на «седло для коровы».

«Зеленскому в любом случае нужно постоянно что-то выдавать. Украинская пресса считает, что все последние встречи Зеленского с главами иностранных государств прошли замечательно. Хотя он выступал с черного выхода во Франции. Всех порадовало окружение Зеленского, которое смотрелось очень забавно. Что касается его визита в Турцию, то украинские СМИ отображают его как большой успех. Хотя даже уже ежу понятно, что турки смотрят на Украину как на возможность для продвижения своих интересов. Вот теперь он придумал историю с Донбассом. Зеленский в этом бронежилете, которое выглядело как коровье седло, приехал на линию фронта лишь для того, чтобы фотографироваться», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший украинский лидер Леонид Кравчук также изъявил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

россия донбасс украина дудчак
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