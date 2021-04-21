Надежная, компактная и маневренная. Какой должна быть лучшая прогулочная коляска

Выбор прогулочной коляски для ребенка — дело серьезное и ответственное. «Транспорт» для малыша должен быть удобным, безопасным, маневренным и соответствовать еще целому ряду важных критериев.

Современные производители предлагают разнообразные модели прогулочных колясок на любой вкус и кошелек — от самых простых и недорогих до практически «автомобилей» класса люкс с необычным дизайном и солидной комплектацией.

Чтобы сделать выбор чуточку проще, сегодня мы решили поговорить о том, как правильно выбрать прогулочную коляску так, чтобы она понравилась и была удобна как для маленького владельца, так и для его родителей, а завершим материал рейтингом лучших по версии ФАН.

Федеральное агентство новостей /

На что ориентироваться при выборе коляски

В магазинах детских товаров глаза буквально разбегаются от многообразия детских «прогулок» различных конфигураций и расцветок. Строгие черные — для любителей минимализма, с яркими рисунками — для веселых и смелых, на трех больших, почти велосипедных колесах — для спортивных поклонников джоггинга, невесомые и компактные — для путешественников, и настоящие внедорожники на тракторных колесах — для долгих прогулок по лесу. Найти именно свою модель, которая прослужит верой и правдой не один год, удовлетворяя все потребности конкретной семьи, не так-то просто. Ориентироваться в этом деле только на внешний вид явно недостаточно. Расскажем, на что в первую очередь нужно обратить внимание перед покупкой.

Возраст ребенка. У малышей разного возраста — и потребности совершенно разные. Большинство новорожденных время прогулки использует для крепкого и здорового сна, к тому же для правильного формирования неокрепшего позвоночника крайне важно находиться на строго горизонтальной и достаточно жесткой поверхности. С этой точки зрения ничего лучше классической коляски-люльки еще не придумали, поэтому такой вариант идеален для использования с рождения и примерно до возраста 5–6 месяцев, то есть до того момента, как кроха начнет делать активные попытки сесть, чтобы удобнее было исследовать огромный мир вокруг. После полугода ребенку будет безопаснее и интереснее гулять в прогулочной коляске, тем более что во многих моделях спинка раскладывается полностью для полноценного отдыха и сна на улице.

У малышей разного возраста — и потребности совершенно разные. Большинство новорожденных время прогулки использует для крепкого и здорового сна, к тому же для правильного формирования неокрепшего позвоночника крайне важно находиться на строго горизонтальной и достаточно жесткой поверхности. С этой точки зрения ничего лучше классической коляски-люльки еще не придумали, поэтому такой вариант идеален для использования с рождения и примерно до возраста 5–6 месяцев, то есть до того момента, как кроха начнет делать активные попытки сесть, чтобы удобнее было исследовать огромный мир вокруг. После полугода ребенку будет безопаснее и интереснее гулять в прогулочной коляске, тем более что во многих моделях спинка раскладывается полностью для полноценного отдыха и сна на улице. Среда обитания. Сюда входит все, с чем вам приходится сталкиваться ежедневно. Есть ли в доме лифт, и если да, то какого он размера? Измерьте ширину кабины и соотнесите ее с габаритами понравившейся модели. Если лифта нет или он недостаточно большой, возможно ли будет оставлять коляску на первом этаже? Имеются ли пандусы при выходе из подъезда? Хорошо ли чистят снег зимой? Много ли бордюров встречаются на протяжении вашего привычного маршрута, и в каком они состоянии? Какие магазины расположены рядом с домом? Широкие ли в них проходы или негде развернуться? Честно ответьте себе на эти вопросы, чтобы потом не таскать на себе огромный трансформер весом в 20 кг на пятый этаж и не ругать на чем свет стоит производителей тростей с модными маленькими колесиками, пытаясь преодолеть очередной сугроб, который обошли своим вниманием недобросовестные коммунальщики.

Сюда входит все, с чем вам приходится сталкиваться ежедневно. Есть ли в доме лифт, и если да, то какого он размера? Измерьте ширину кабины и соотнесите ее с габаритами понравившейся модели. Если лифта нет или он недостаточно большой, возможно ли будет оставлять коляску на первом этаже? Имеются ли пандусы при выходе из подъезда? Хорошо ли чистят снег зимой? Много ли бордюров встречаются на протяжении вашего привычного маршрута, и в каком они состоянии? Какие магазины расположены рядом с домом? Широкие ли в них проходы или негде развернуться? Честно ответьте себе на эти вопросы, чтобы потом не таскать на себе огромный трансформер весом в 20 кг на пятый этаж и не ругать на чем свет стоит производителей тростей с модными маленькими колесиками, пытаясь преодолеть очередной сугроб, который обошли своим вниманием недобросовестные коммунальщики. Предполагаемые места для прогулок. Обязательно прикиньте, где будете гулять с малышом чаще всего. Согласитесь, прогулка по асфальтированным дорожкам, лесным тропинкам на даче или песку на морском побережье — это совершенно разные истории, требующие собственного подхода.

Обязательно прикиньте, где будете гулять с малышом чаще всего. Согласитесь, прогулка по асфальтированным дорожкам, лесным тропинкам на даче или песку на морском побережье — это совершенно разные истории, требующие собственного подхода. Наличие личного транспорта. Современные родители ведут достаточно активный образ жизни и не хотят отказываться от своих привычек после рождения ребенка. Редко кто совсем не выезжает за пределы одного района. Поездки в гости к родственникам и друзьям или по магазинам, визит к врачу и другие поводы для перемещения на существенные расстояния требуют решения транспортного вопроса. Личный автомобиль значительно упрощает жизнь, но и здесь есть свои нюансы, такие как, например, вместимость багажника и салона.

Современные родители ведут достаточно активный образ жизни и не хотят отказываться от своих привычек после рождения ребенка. Редко кто совсем не выезжает за пределы одного района. Поездки в гости к родственникам и друзьям или по магазинам, визит к врачу и другие поводы для перемещения на существенные расстояния требуют решения транспортного вопроса. Личный автомобиль значительно упрощает жизнь, но и здесь есть свои нюансы, такие как, например, вместимость багажника и салона. Климат. В отличие от колясок для новорожденных, прогулочные, как правило, приобретаются не на один сезон, а значит, должны быть достаточно универсальны для того, чтобы их можно было использовать в любое время года без риска забуксовать в сугробе или простудить ребенка. Многие коляски оснащают утепленными накидками на ножки и дождевиками, которые легко снимаются и убираются, когда в них нет необходимости. Также от капризов погоды зависят такие параметры, как длина и ширина сидения, глубина капюшона и состав ткани, из которой сделана коляска.

В отличие от колясок для новорожденных, прогулочные, как правило, приобретаются не на один сезон, а значит, должны быть достаточно универсальны для того, чтобы их можно было использовать в любое время года без риска забуксовать в сугробе или простудить ребенка. Многие коляски оснащают утепленными накидками на ножки и дождевиками, которые легко снимаются и убираются, когда в них нет необходимости. Также от капризов погоды зависят такие параметры, как длина и ширина сидения, глубина капюшона и состав ткани, из которой сделана коляска. Наличие помощников. Муж, который сможет с утра спустить коляску на первый этаж и заберет ее оттуда вечером, или мама, готовая посидеть с ребенком, пока вы пробежитесь в ближайший продуктовый, значительно облегчают жизнь и сужают круг требований к идеальной коляске.

Муж, который сможет с утра спустить коляску на первый этаж и заберет ее оттуда вечером, или мама, готовая посидеть с ребенком, пока вы пробежитесь в ближайший продуктовый, значительно облегчают жизнь и сужают круг требований к идеальной коляске. Бюджет. Подумайте десять раз, прежде чем переплачивать за бренд или вычурный дизайн, поскольку прогулочная коляска — это прежде все средство передвижения, и главное в ней — это не надпись на шасси, а удобство использования, надежность и безопасность. Вполне достойный экземпляр можно найти и в средней ценовой категории.

pixabay.com / icsilviu

Разновидности прогулочных колясок, их плюсы и минусы

Даже если у вас пока нет детей, вы наверняка замечали, что коляски различаются между собой не только расцветками, но и своей конструкцией.

Существует три основные разновидности, на которые можно разделить все прогулочные коляски: трость, книжка и трансформер. Каждый механизм имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Говорить, что какой-либо тип однозначно лучше двух других, было бы некорректно, поскольку все они принципиально разные, и каждый по-своему хорошо служит определенным целям. Будем разбираться с каждым видом в отдельности.

Трость

Данная разновидность легких прогулочных колясок очень популярна среди любителей путешествий и просто людей, ведущих активный образ жизни, для которых важна возможность быстро и без проблем перемещаться в пространстве. За счет поворотных передних колес такие коляски отличаются отличной маневренностью даже в самых небольших помещениях. Трость не займет много места в сложенном виде, и ее можно брать с собой практически куда угодно, будь то борт самолета, пикник или музей. Если позволяют средства, идеальным вариантом будет приобрести такую «прогулку» в качестве дополнительной, поскольку, наряду с неоспоримыми плюсами, у нее есть и ряд существенных минусов:

Из-за маленьких колес вам окажутся недоступны прогулки на природе, да и высокие бордюры в городском парке могут доставить проблем, не говоря уже о том, что снежной зимой вы фактически останетесь без средства передвижения, даже живя в городской черте.

Облегченная конструкция накладывает свой отпечаток на ее надежность и безопасность — трости, особенно очень дешевые, часто бывают хлипкими, быстро ломаются и даже переворачиваются.

Отличительная особенность всех тростей — двойные ручки-«рога», делающие процесс управления одной рукой практически невозможным.

Раньше считалось, что трости подходят только для подросших малышей, умеющих уверенно сидеть, однако это не совсем так. Современные модели производители оснащают удобными анатомическими спинками, которые можно полностью разложить или придать необходимый уклон.

Книжка

Принципиально иная разновидность прогулочных колясок. Ее отличает более крепкая и, как следствие, тяжелая конструкция, которая, впрочем, довольно легко складывается, превращаясь в сравнительно компактную, удобную для хранения и транспортировки. Книжки могут иметь три или четыре колеса, передние почти всегда являются поворотными с возможностью блокировки. Такие коляски больше подходят для эксплуатации в холодное время года, поскольку в большинстве своем оснащены глубоким капюшоном и утепленным чехлом-накидкой на ножки. Еще один плюс — более удобная сплошная ручка, которая позволяет легко управлять коляской буквально одним пальцем. Некоторые модели таких прогулочных колясок оснащены перекидной ручкой, благодаря чему ребенка можно разместить как лицом к себе, так и по ходу движения.

Из минусов пользователи называют следующие:

довольно большой вес;

большие по сравнению с тростью габариты.

Трансформеры

Пожалуй, самый универсальный вариант, который можно использовать с рождения и до трех лет или дольше, если ребенок предпочитает и дальше ездить в коляске. Здесь возможны два варианта конструкции: либо люлька трансформируется в прогулочное сидение, либо коляска состоит из шасси, на которое в зависимости от необходимости устанавливается люлька, прогулочный блок или автокресло. Как правило, у таких «универсалов» большие проходимые колеса, регулируемая по высоте ручка и богатая комплектация, включающая в себя не только чехол на ножки и дождевик, но и различные приятные мелочи для мам и пап: подстаканник, сумку в тон и вместительную корзину для продуктов.

Из минусов:

большой вес;

громоздкость;

зачастую не складной механизм.

Важные детали

Помимо конструкции и типа сложения, существуют отдельные мелочи, которые на первый взгляд могут быть не слишком заметны, но при этом здорово влиять на удобство эксплуатации. Опытные родители советуют обратить внимание на следующие моменты:

Защитный бампер. Это такая специальная перекладина, которая обеспечивает дополнительную безопасность. К тому же на нее можно крепить игрушки, чтобы гулять было веселее.

Подножка должна обязательно подниматься, чтобы ножкам малыша было удобно, и они не свисали во время сна.

Размер корзины для продуктов. Важен, если вы часто ходите в магазин с коляской, да и для транспортировки формочек до песочницы тоже пригодится.

Ремни безопасности должны легко регулироваться и расстегиваться взрослым, но при этом быть существенной преградой для ребенка.

Желательно, чтобы все тканевые элементы легко снимались для стирки.

pixabay.com / icsilviu

Лучшие прогулочные коляски для новорожденных 2021: топ-10 по версии ФАН

Прогулочная коляска RANT Caspia lines

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prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Недорогая прогулочная коляска с механизмом сложения «книжка». Облегченная алюминиевая рама и достаточно большие поворотные колеса с возможностью блокировки делают ее одновременно проходимой и маневренной, благодаря чему поход в магазин после прогулки не по самым идеальным дорогам не превратится в испытание. Глубокий капюшон, раскладывающийся почти до бампера, надежно защитит кроху от капризов погоды. В капоре есть окошко, через которое можно наблюдать за маленьким пассажиром. Подходит для малышей старше 6 месяцев, умеющих уверенно сидеть. Наклон спинки регулируется натяжением ремня. Пять вариантов немарких цветов на выбор.

Вес: 8 кг

Габариты: 98 x 60 x 103 см

Ориентировочная стоимость: 12 000 рублей

Прогулочная коляска Babyton Trio

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prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Стильная и модная трехколесная коляска для приверженцев активного образа жизни. Надежная, устойчивая, проходимая и при этом очень маневренная. Легко управляется одной рукой и компактно складывается при помощи кнопки на ручке для хранения и перевозки в общественном или личном транспорте. Для удобства малыша спинка раскладывается в практически горизонтальное положение, а подножка поднимается. В комплект входит утепленная накидка на ножки и подставка для бутылочки.

Вес: 12 кг

Габариты: 111 х 60 х 115 см

Ориентировочная стоимость: 8500 рублей

Прогулочная коляска для двойни CARRELLO Connect CRL-5502

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prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Рождение двойни — это в два раза больше радости и ответственности. Стильная и удобная коляска от бренда Carrello превратит прогулку с малышами в настоящее удовольствие. Блоки расположены в один ряд, но, несмотря на внушительные габариты и широкое шасси, прогулочная коляска-книжка остается маневренной и «послушной» благодаря поворотным колесам. Здесь есть буквально все, что нужно маме и близнецам: пятиточечные ремни безопасности, бамперы и ручка, отделанные приятной на ощупь коричневой кожей, регулируемые подножки, чехлы на ножки, подстаканник, вместительные корзины для покупок под каждым сидением и кармашки для мелочей.

Глубокий капюшон с вшитым смотровым окошком защитит от солнца, ветра и дождя.

Вес: 13,5 кг

Габариты: 92 x 72 x 107 см

Ориентировочная стоимость: 21 500 рублей

Прогулочная коляска Peg Perego GT4

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prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Настоящий внедорожник среди прогулочных колясок с поворотными колесами. Несмотря на повышенную проходимость, остается маневренной, что делает ее универсальным вариантом для городской и загородной жизни. Высокая стоимость этой «прогулки» оправдана высочайшим качеством сборки и материалов, используемых легендарным итальянским производителем. На одно и то же шасси можно при желании установить прогулочный блок, сидение для второго ребенка, люльку или автокресло (нужно докупать отдельно). Утепленный чехол на ноги закрывает ребенка практически до самого подбородка, делая зимние прогулки комфортными и безопасными. Большое, анатомически правильное сидение обеспечивает поддержку спины со всех сторон и раскладывается до горизонтального положения. В нем будет удобно и уютно даже крупному ребенку в теплом комбинезоне или объемном конверте. Складывается одной рукой вместе с прогулочным блоком и стоит без опоры. Сидение может быть установлено лицом к маме или по ходу движения.

Вес: 14 кг

Габариты: 85 х 55 х 37 см

Ориентировочная стоимость: 43 500 рублей

Прогулочная коляска Yoya Max Premium

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prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Легкая, маневренная и, что немаловажно, недорогая «прогулка» с интересным дизайном. Богатая цветовая гамма позволит выбрать обивку по своему вкусу. Отдельные модели выглядят особенно мило благодаря необычной отделке, например, в комплектации «серый ангел» на капюшоне пришиты очаровательные крылышки, а разновидности «Микки» и «Минни» — с прелестными ушками на капоре и чехлом на ножки в крупный горох отсылают к любимым мультипликационным героям Уолта Диснея. Помимо эффектного внешнего вида, с которым внимание прохожих вам будет обеспечено, данная коляска обладает такими достоинствами как малый вес, компактность и непревзойденная маневренность. Yoya непременно станет вашей верной спутницей в путешествиях и помощницей в поездках по городу. Эта малышка не займет много места в квартире и легко поместится даже в самый маленький багажник автомобиля. Приятный бонус — богатая комплектация. В комплект входят: москитная сетка, дождевик, ремешок на руку, подстаканник, сумка-чехол, бамбуковый коврик.

Вес: 7 кг

Габариты: 106 x 31 x 76 см

Ориентировочная стоимость: 10 000 рублей

Прогулочная коляска Jetem Twist

prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Несмотря на низкую стоимость, эта прогулочная коляска-трость отлично справляется с возложенными на нее задачами. Она легкая, компактная и маневренная и оснащена удобной ручкой для переноски в сложенном состоянии, что делает ее отличным компаньоном для прогулок в городских условиях, а также путешествий. Для снежной зимы она, конечно, не подойдет, как и большинство тростей, но надежно защитит ребенка от дождя и холодного ветра благодаря глубокому капюшону со смотровым окошком и накидке на ножки. Кроме того, Jetem Twist отличает одно из самых больших сидений в своем классе, а значит, теплая куртка не станет помехой для комфорта. Угол наклона спинки регулируется в трех положениях.

Вес: 9 кг

Габариты: 50 х 40 х 90 см

Ориентировочная стоимость: 4000 рублей

Прогулочная коляска Nuovita Corso

prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Симпатичная и функциональная коляска-книжка по вполне демократичной цене порадует обладателей отличными ходовыми качествами, привлекательным внешним видом и многообразием расцветок. Продуманный механизм складывается и раскладывается одной рукой нажатием на кнопку, расположенную на ручке. Полноповоротные передние колеса можно зафиксировать, чтобы обеспечить лучшую проходимость по снегу или грязи. Универсальное шасси без проблем входит в полозья стандартных пандусов, облегчая передвижение по городу и делая маму с малышом более мобильными. Спинка раскладывается в полностью лежачее положение, обеспечивая ребенку полноценный отдых во время прогулок. Регулируемая подножка отделана экокожей, что облегчает уход за ней. Помимо теплой накидки на ножки, в комплект входят подстаканник, москитная сетка, дождевик.

Вес: 8 кг

Габариты: 91 x 57 x 30 см

Ориентировочная стоимость: 12 000 рублей

Прогулочная коляска Capella S-321

prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Эффектная коляска-трость рекомендована для малышей старше полугодовалого возраста. Ее оригинальный дизайн и расцветка наверняка придутся по душе мамам, которым нравится ловить на себе восхищенные взгляды. Данная модель Capella представлена в двух вариантах сочных цветов: красном и лаймовом. Капор и чехол на ножки украшены затейливым узором. Яркий внешний вид — далеко не единственное достоинство этой трости. Сдвоенные резиновые колеса обеспечивают неплохую проходимость для трости. Коляска легко складывается без снятия бампера и стоит в сложенном виде без опоры. Отличительная особенность модели — наличие амортизации, а также бампер-столик с подставкой под бутылочку. Ручки регулируются по высоте. Капюшон раскладывается почти до бампера. Пользователи особо отмечают длинное спальное место, удобный дождевик и надежность конструкции.

Вес: 8 кг

Габариты: 91 x 57 x 30 см

Ориентировочная стоимость: 12 000 рублей

Коляска прогулочная Indigo Maximo

prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Большая прогулочная коляска с перекидной ручкой, настоящий «танк» в колясочном мире. Этот внушительный трансформер идеально подойдет для тех, кто живет за городом или регулярно гуляет по бездорожью. Несмотря на свои внушительные размеры, довольно компактно складывается и не займет слишком много места при хранении. Indigo подходит для использования с рождения и заменит собой классическую люльку для новорожденных и прогулочную коляску для детей постарше. И все это — по весьма привлекательной цене. Прогулочный блок регулируется в четырех направлениях, глубокий капор защитит от любых погодных сюрпризов, а амортизационные пружины гарантируют крепкий сон крохи даже на самой неровной дороге. Большим надувным колесам не страшны ни кочки, ни бордюры. В комплекте с коляской идет вместительная сумка для мамы, в которую поместится все необходимое. Аксессуар легко отстегивается от ручки, если нужно взять его с собой.

Вес: 16 кг

Габариты: 95 х 60 х 110 см

Ориентировочная стоимость: 14 000 рублей

Прогулочная коляска Babyton Light

prt scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Если вы искали максимально легкую, простую и недорогую коляску, то поздравляем — вы ее нашли. Babyton Light предназначена для самых активных малышей, которые считают неправильным тратить драгоценное время прогулки на сон, но иногда нуждаются в отдыхе после беготни по детской площадке. Спинка данной модели зафиксирована в одном положении. Судя по отзывам родителей, этот вариант отлично подходит для путешествий с маленькими детьми. Трость от Babyton легко складывается и оснащена удобным ремнем для переноски.

Вес: 5 кг

Габариты: 26 х 31 х 41 см

Ориентировочная стоимость: 1500 рублей