Американские врачи предупредили о появлении сексуальных проблем у женщин при недосыпе

Рочестер, 21 апреля. Недостаток сна способен в разы увеличить риск возникновения проблем сексуального характера у женщин. Факт подтверждается результатами научного исследования.

Специалисты американской клиники Мэйо проанализировали данные более 3400 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Медики пытались выяснить, существует ли взаимосвязь между продолжительностью сна и сексуальным здоровьем. В конечном счете она была подтверждена.

Участницы эксперимента должны были сообщать о продолжительности своего сна и удовлетворенности сексуальной жизнью. Выяснилось, что наименьшее удовольствие получали те женщины, чья продолжительность сна занимала менее пяти часов в сутки. По словам руководителя Центра женского здоровья клиники Стефани Фобион, недостаток сна может повлиять не только на сексуальную жизни человека, но и на его здоровье в целом. В частности страдает сердечно-сосудистая система, а риск возникновения сопутствующих заболеваний повышается.

Ранее российский реабилитолог Марина Аникина рассказала, как недосып влияет на здоровье мозга человека. По ее словам, недостаток сна увеличивает шансы на возникновение болезни Альцгеймера.