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Американские врачи предупредили о появлении сексуальных проблем у женщин при недосыпе

Общество
Американские врачи предупредили о появлении сексуальных проблем у женщин при недосыпе
pixabay.com

Рочестер, 21 апреля. Недостаток сна способен в разы увеличить риск возникновения проблем сексуального характера у женщин. Факт подтверждается результатами научного исследования.

Специалисты американской клиники Мэйо проанализировали данные более 3400 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Медики пытались выяснить, существует ли взаимосвязь между продолжительностью сна и сексуальным здоровьем. В конечном счете она была подтверждена.

Участницы эксперимента должны были сообщать о продолжительности своего сна и удовлетворенности сексуальной жизнью. Выяснилось, что наименьшее удовольствие получали те женщины, чья продолжительность сна занимала менее пяти часов в сутки. По словам руководителя Центра женского здоровья клиники Стефани Фобион, недостаток сна может повлиять не только на сексуальную жизни человека, но и на его здоровье в целом. В частности страдает сердечно-сосудистая система, а риск возникновения сопутствующих заболеваний повышается.

Ранее российский реабилитолог Марина Аникина рассказала, как недосып влияет на здоровье мозга человека. По ее словам, недостаток сна увеличивает шансы на возникновение болезни Альцгеймера.

любовь здоровье сон исследование
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