Ответ на «Пояс и путь»: в чем заключается план Байдена по спасению экономики США

Бывший министр финансов США Джейкоб Лью (2013–2017 г.) заявил, что планы президента Джо Байдена по укреплению экономики должны дать Штатам конкурировать с масштабной китайской инициативой «Пояс и путь». По словам экономиста, инвестиционная программа Поднебесной «набрала обороты» за последние годы.

In today’s #CNBCExclusive with @CNBCsri and @MartinSoong , former US Treasury Sec Jacob Lew calls for mutual respect and ‘working through the rhetoric’ in US-China relations, but reaffirms US’s need to stand firm behind matters of national values. https://t.co/0V28NrcXrr

Китайская экономика растет, однако США, по словам Лью, «остаются сильны в области технологии и инноваций». По его словам, «при Трампе Америка отступила с мировой арены».

В январе 2021 года Байден представил план развития американской экономики общей стоимостью 1,9 трлн долларов. Он включает в себя меры по поддержке безработных и спасению от коронавируса, финансирование строительства школ, дорог и других объектов инфраструктуры. План рассчитан на восемь лет — то есть на два президентских срока.

В планы Байдена, в частности, входит раздавать американцам деньги — 1,4 тыс. долларов на человека, а также увеличение пособий по безработице до 400 долларов. 0,62 трлн долларов планируют потратить на ремонт и строительство мостов, дорог и развитие электрического транспорта. Около 0,4 трлн выделят на борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации. Еще 0,17 трлн запланировано на обновление школ и высших учебных заведений.

Bloomberg называет предложение самым масштабным проектом после инвестиций в космическую программу в 1960-х годах.

Противники «плана спасения» американской экономики из числа республиканцев называют его «слишком масштабным». Вливание такого количества средств, по их мнению, может «перегреть» ситуацию и привести к обвалу, как только поддержка закончится. Республиканцы предлагают сократить бюджетные планы больше чем вдвое — с 1,9 трлн до 0,600 трлн долларов.

Китайскую инициативу «Пояс и путь» (BRI) о которой упоминает Лью, называют «одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов», когда-либо задуманных Поднебесной. О запуске инициативы объявил в 2013 году генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин. Она предполагает финансирование и развитие огромной инфраструктуры, которая затронет множество стран — от Восточной Азии до Европы.

«Пояс и путь» — это проект создания разветвленной сети железных дорог и энергетических сетей, чтобы нарастить грузооборот с Китаем. Рынки Европы, Индии, Ближнего Востока окажутся открыты для китайских товаров, что приведет к расширению использования китайской валюты — юаня. Кроме физической инфраструктуры Китай намерен развивать систему из 50 особых экономических зон по образцу Шэньчжэньской, которую страна запустила в 1980 году.

The U.S. response to China’s new Silk Road will be a 'legacy of the administrationThe U.S. is trying to catch up with China’s massive Belt and Road Initiative (BRI) with a new project that one expert says will be “a legacy of the administration.”



' https://t.co/dPmWZpjVgp