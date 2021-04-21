Ответ на «Пояс и путь»: в чем заключается план Байдена по спасению экономики США

Бывший министр финансов США Джейкоб Лью (2013–2017 г.) заявил, что планы президента Джо Байдена по укреплению экономики должны дать Штатам конкурировать с масштабной китайской инициативой «Пояс и путь». По словам экономиста, инвестиционная программа Поднебесной «набрала обороты» за последние годы.

In today’s #CNBCExclusive with @CNBCsri and @MartinSoong, former US Treasury Sec Jacob Lew calls for mutual respect and ‘working through the rhetoric’ in US-China relations, but reaffirms US’s need to stand firm behind matters of national values.https://t.co/0V28NrcXrr — CNBC Int'l PR (@cnbcipr) April 21, 2021

Китайская экономика растет, однако США, по словам Лью, «остаются сильны в области технологии и инноваций». По его словам, «при Трампе Америка отступила с мировой арены».

«Мы смотрим вперед и смотрим на вызовы будущего. Мы должны взаимодействовать с миром, мы должны взаимодействовать с другими странами, работать вместе», — сказал Лью.

Что предлагает Байден

В январе 2021 года Байден представил план развития американской экономики общей стоимостью 1,9 трлн долларов. Он включает в себя меры по поддержке безработных и спасению от коронавируса, финансирование строительства школ, дорог и других объектов инфраструктуры. План рассчитан на восемь лет — то есть на два президентских срока.

Global Look Press / Doug Mills

В планы Байдена, в частности, входит раздавать американцам деньги — 1,4 тыс. долларов на человека, а также увеличение пособий по безработице до 400 долларов. 0,62 трлн долларов планируют потратить на ремонт и строительство мостов, дорог и развитие электрического транспорта. Около 0,4 трлн выделят на борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации. Еще 0,17 трлн запланировано на обновление школ и высших учебных заведений.

Bloomberg называет предложение самым масштабным проектом после инвестиций в космическую программу в 1960-х годах.

«То, что я только что подписал, стоит недешево, но неспособность сделать это дорого нам обойдется. Консенсус среди ведущих экономистов заключается в том, что мы не можем позволить себе не делать то, что я предлагаю», — прокомментировал Байден свой проект.

Противники «плана спасения» американской экономики из числа республиканцев называют его «слишком масштабным». Вливание такого количества средств, по их мнению, может «перегреть» ситуацию и привести к обвалу, как только поддержка закончится. Республиканцы предлагают сократить бюджетные планы больше чем вдвое — с 1,9 трлн до 0,600 трлн долларов.

«Пояс и путь»

Китайскую инициативу «Пояс и путь» (BRI) о которой упоминает Лью, называют «одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов», когда-либо задуманных Поднебесной. О запуске инициативы объявил в 2013 году генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин. Она предполагает финансирование и развитие огромной инфраструктуры, которая затронет множество стран — от Восточной Азии до Европы.

wikipedia.org / Palácio do Planalto / CC BY 2.0

«Пояс и путь» — это проект создания разветвленной сети железных дорог и энергетических сетей, чтобы нарастить грузооборот с Китаем. Рынки Европы, Индии, Ближнего Востока окажутся открыты для китайских товаров, что приведет к расширению использования китайской валюты — юаня. Кроме физической инфраструктуры Китай намерен развивать систему из 50 особых экономических зон по образцу Шэньчжэньской, которую страна запустила в 1980 году.

The U.S. response to China’s new Silk Road will be a 'legacy of the administrationThe U.S. is trying to catch up with China’s massive Belt and Road Initiative (BRI) with a new project that one expert says will be “a legacy of the administration.”



' https://t.co/dPmWZpjVgp — Shah Nawaz Khan (@link2shah) January 10, 2020

Китай также планирует инвестировать в развитие сети портов вдоль Индийского океана, от Юго-Восточной Азии до Восточной Африки и некоторых частей Европы. В рамках этой инициативы Китай может вернуться к замороженному проекту Никарагуанского канала.

Главные конкуренты

Бывший президент Дональд Трамп за годы у власти добился сильного обострения в противостоянии Китая и США. Он открыто называл Поднебесную «главным стратегическим конкурентом», предлагая американскому обществу перевести глаза с России на КНР. Три года Америка старательно развязывала торговую войну в сфере высоких технологий и блокировала поступление китайских товаров на свой рынок.

wikipedia.org /

США на государственном уровне критиковали продукцию китайской корпорации Huawei, делая заявления о якобы предустановленных шпионских программах. Китай обвиняли в политике «насилия на море» из-за спорных территорий в Тихом океане. США блокировали Китаю доступ к ряду высоких технологий и предполагали создать особый консорциум, который должен выкупить технологии связи 5G у шведов Ericsson и финнов Nokia, и в конечном итоге не допустить проникновения 5G от Huawei на европейский рынок.

Политика Трампа заставила Компартию Китая активно реагировать на давление со стороны США. Китай наращивал денежное предложение юаня внутри страны и усиливал военное и технологическое превосходство.

Байден вслед за Трампом демонстрирует жесткую политику в отношении КНР. В марте 2021 года президент США заявил, что не допустит «лидерства Китая в мире». Можно констатировать, что конфронтация между странами с каждым днем только набирает обороты.