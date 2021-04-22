Кот сравнил обращения Кравчука и Зеленского к Путину с «писком комаров»

Обращения украинских президентов к российскому можно сравнить разве что с писком комаров на болотах. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук вслед за своим преемником на посту президента Украины Владимиром Зеленским выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с целью обсуждения обострения ситуации в ДНР и ЛНР. Подписант Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года подчеркнул: ему есть что сказать президенту РФ и «есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине».

«Заявление Кравчука — какое-то очередное странное недоразумение, — поделился мнением Кот. — Это слова человека, пребывающего в каком-то потустороннем состоянии. Я не знаю, что он ест и что пьет, но в последнее время первый украинский президент отличается крайней степенью идиотизма: то он спит с пистолетами, то готов в кого-то стрелять, хотя у него плохое зрение. По всему видно, что у дедушки серьезное расстройство личности, возможно даже, граничащее с психическим отклонением».

Политолог заподозрил Кравчука в желании «переплюнуть Зеленского» в плане «ньюсмейкерства».

Федеральное агентство новостей /

«Все это выглядит крайне нелепо, — заявил эксперт. — Знаете, есть такая присказка: «старый что малый». Вот и у здесь так же: «старик» Кравчук и «малец» Зеленский ведут себя одинаково, по очереди обращаясь к Путину с просьбами о встрече. Сучат ножками, что-то там кричат, требуют — и что? И ничего! Никто их не слышит, и никому они не нужны. Два сапога пара! Причем оба валенки».

Собеседник ФАН охарактеризовал первого украинского президента как «аксакала обмана».

«Поэтому реагировать на заявления этих ребят не стоит даже Пескову как пресс-секретарю президента Путина, — убежден Кот. — Пищит комар, ну и пускай пищит дальше. Жабы на болоте тоже квакают, так что, теперь на каждую реагировать?»

Резюмируя, политолог отметил, что российский лидер в ходе своего обращения Федеральному собранию очень метко охарактеризовал «всех этих зеленских», назвав их «шакалятами» — приспешниками тигра Шерхана из бессмертного романа британского писателя Киплинга «Книга джунглей».