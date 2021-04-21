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Депутат Госдумы сообщил, как Запад ведет борьбу за умы россиян

Общество
Депутат Госдумы сообщил, как Запад ведет борьбу за умы россиян
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Лидер российского государства Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия всегда будет отстаивать и защищать традиционные ценности, о которых в ряде стран забыли.

«Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», — сказал Путин.

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал ФАН слова президента о готовности отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности, которые «сделали нас сильнее». По словам депутата, даже школьные программы и учебники истории сегодня все чаще становятся ареной борьбы за умы людей.

«Те, кто был разбит на полях Второй мировой войны или надеялся на победу гитлеровской Германии, переписывают сегодня историю на страницах учебников. И пытаются влиять не только на школьников своих стран, но и на российских подростков», — указал собеседник ФАН.

Депутат Госдумы сообщил, как Запад ведет борьбу за умы россиян
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Василий Пискарев также рассказал о мерах, которые принимает Правительство России для противодействия таким вызовам. Парламентарий заявил, что недавно принятый закон позволит оградить российских детей от деструктивного влияния.

«Так, по информации Минпросвещения РФ, российскими НКО, выполняющими функции иностранного агента, проводятся конкурсы исследовательских работ старшеклассников, которые способствуют распространению искаженных исторических фактов. Комиссия находится в тесном контакте с Минпросвещения РФ по вопросам противодействия такой деятельности. Недавно принятый Федеральным собранием закон о регулировании просветительской деятельности позволит оградить наших детей от деструктивного влияния», — резюмировал Василий Пискарев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова оценила выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием.

путин россия пискарев
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