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Киевский политолог сообщил, что Европа готова «отдать» Украину России

Политика
Киевский политолог сообщил, что Европа готова «отдать» Украину России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 21 апреля. Украинский политолог в ходе пресс-конференции в Киеве Олег Саакян заявил, что в Европе согласились «отдать» Украину Путину, пишет «ПолитНавигатор».

Суть этого заявления в том, что некоторые представители европейских элит поддерживают президента РФ Владимира Путина и согласны «передать» Украину России для предотвращения большой войны.

«В части европейских столиц и истеблишмента есть мысль о том, что Россия — большая и сильная страна, и если они где-то что-то отхватят и так далее, съедят и будут еще долго переваривать Украину», — заявил Саакян.

Имея на руках такой сценарий, весомая часть европейской элиты надеется на лучшее, но в ситуация, когда Киев ведет жесткую оборонительную тактику, не совсем желателен для украинцев. Стоит понять, что предстоящая война — масштабная, и поток беженцев требует жесткого и молниеносного реагирования Запада, на которое он, к сожалению, не всегда готов. Социально-экономические проблемы не слишком выгодны Европе.

По словам Саакяна, европейские элиты зачастую используют фразу «ну, Россию можно понять». Он объяснил, что это связано с тем, что у большинства европейских государств есть имперское прошлое и они испытывают определенную ностальгию, видя, как действует Владимир Путин.

«Они и сами бы хотели работать именно по такому сценарию. Если копнуть на 100 лет назад, то, в принципе, европейцы так и делали», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, как Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи. Такой вывод сделал обозреватель ФАН, проанализировавший действия президента Украины и возможные ответные шаги российской стороны.

путин украина ес саакян
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