Фатеичев о заявлении президента по газу: Реакция будет одна — исполнение поручения

Санкт-Петербург, 21 апреля. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Послание президента Федеральному собранию» эксперты обсудили заявление Владимира Путина о газификации.

Президент сказал, что подводка газа к земельным участкам не должна быть платной. Первым мнение по этой теме выразил сопредседатель ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев.

«Реакция будет одна — исполнение поручения президента. Это важный вопрос, особенно для жителей регионов. И вызывает недоумение, что в стране с такой газовой инфраструктурой большое количество людей этого газа внутри страны не потребляет», — отметил общественный деятель.

В развитие темы член Общественной палаты России Владимир Журавлев подчеркнул, что в Ленинградской области ведется работа по этому вопросу. А задача, поставленная главой государства, будет решена на местах, ведь касается каждого жителя.

По поводу того, почему инфраструктуру до сих пор оплачивают люди, эксперт сказал, что, несмотря на проволочки, сейчас задача действительно решается и решается эффективно.

«Мы работаем в этом направлении, но не только этим занимаемся. Могу сказать, что все происходит достаточно постепенно, хотя хотелось бы и раньше. Например, в электроэнергетике была та же ситуация долгое время, а сейчас физические лица могут получить совершенно бесплатное подключение до 15 кВТ в любом регионе. Мы относительно недавно смогли добиться этого решения», — заключил Виталий Фатеичев.

Ранее Владимир Журавлев высказался о других тезисах выступления главы государства.