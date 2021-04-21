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Жертвой ДТП в Калужской области стал один человек

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 19:23
Происшествия
Жертвой ДТП в Калужской области стал один человек
pixabay.com/PD

Калуга, 21 апреля. Водитель микроавтобуса Peugeot погиб в результате столкновения с фурой Mercedes в Боровском районе Калужской области.

По данным источника ФАН, авария произошла на 89-м километре Киевского шоссе. Грузовик протаранил микроавтобус, управлявший им мужчина оказался зажат в салоне и получил серьезные травмы. Очевидцы рассказали, что скорая помощь и спасатели прибыли на вызов в течение пяти минут, но за это время пострадавший скончался. Водителем Peugeot оказался Улбек Х. 1993 года рождения.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются, при каких обстоятельствах многотонная фура врезалась в машину погибшего.

Во Владивостоке легковой автомобиль протаранил скорую помощь, которая спешила на вызов. От удара машина медиков отлетела на обочину, в результате инцидента пострадали два человека, сообщала Deita.

дтп микроавтобус калужская область
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