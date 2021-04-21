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Рубль отреагировал на послание Путина укреплением

Экономика
Рубль отреагировал на послание Путина укреплением
pixabay.com

Москва, 21 апреля. Стоимость рубля выросла в ходе торгов Московской биржи после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:53 по московскому времени доллар торгуется по 76,64 рубля, что на 19 копеек ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов. Евро подешевел на 18 копеек, до 92,24 рубля. Днем курс доллара достигал 76,35 рубля, а евро — 91,7 рубля.

Рубль укрепился на фоне заявлений главы государства по вопросам международных отношений. Путин подчеркнул, что Россия выстраивает связи с абсолютным большинством стран мира на основе взаимного уважения. Он добавил, что Москва не намерена «сжигать мосты» даже в отношениях с оппонентами, но если те сами этого хотят, то должны готовиться к быстрому и жесткому ответу.

Несмотря на позитивное и мирное послание президента Федеральному собранию, рубль все равно находится в неопределенном состоянии, ранее сообщили аналитики. По их мнению, неопределенность будет продолжаться до тех пор, пока рынок полностью не привыкнет к внешнеполитической обстановке.

путин доллар рубль евро послание федеральному собранию
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