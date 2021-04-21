ФАН рассказал, как изменится жизнь россиян после новых поручений Путина парламенту

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе выступления российский лидер сделал несколько важных заявлений и отдал ряд поручений.

Федеральное агентство новостей (ФАН) проанализировало, как повлияют указы и нововведения главы государства на жизнь россиян.

Очередное ежегодное послание Путина прошло под эгидой социальной политики. Ряд тезисов, озвученных президентом, четко дают понять, что в ближайшие годы Россия будет развиваться именно в сфере человеческого капитала, охраны жизни, здоровья и заботы о будущих поколениях.

Президент отвел много времени теме пандемии коронавирусной инфекции. Путин подчеркнул — сам факт того, что в России разработано сразу три вакцины от COVID-19 подчеркивает, насколько шагнула вперед в своем развитии российская медицина и наука. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, и российские эпидемиологи всегда должны быть готовы к новым вызовам.

«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать новую отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству», — заявил президент.

Еще один важный акцент — забота о детях. Путин пообещал уже в ближайшее время начать возврат родителям 50% от стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. В младшем поколении заложено будущее нашей страны, подчеркнул президент, а потому следует принять решение об очередных социальных выплатах в пользу семей с несовершеннолетними детьми из расчета 10 000 рублей на ребенка.

Выплаты также затронут родителей первоклашек. Президент поручил обеспечить поддержку родителей уже к середине августа, чтобы было время собрать ребенка в школу. Также особое внимание уделено расширению бюджетных мест в высших учебных заведениях — глава государства поручил увеличить число обучающихся за счет государства студентов еще на 45 тысяч.

kremlin.ru / Администрация президента России

Особого внимания были удостоены вопросы экологии. Президент уверен, что собственники предприятий должны научиться компенсировать ущерб, который они причинили природе.

«Получил прибыль за счет природы — убери за собой!» — резюмировал Путин главный постулат экологической политики России

После внутриполитического блока президент обратил внимание на внешнеполитические вопросы. По словам нашего лидера, если раньше Россия была вежливой страной, то сейчас пришло время стать вежливыми и скромными. Нужно научиться определять, кто, когда и какой ущерб своими высказываниями и действиями пытается спровоцировать нашу родину и нанести ей урон. И каждое такое действие следует встречать противодействием — симметричным до такой степени, чтобы агрессор жестоко сожалел о том, что посмел связаться с Россией.

Подробно слова Путина о внешней политики разъяснил в комментарии прессе лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат заверил, что Россия не намерена выступать агрессором или торопиться использовать преимущества, однако всякий, кто попытается «довести» нашу страну, будет уничтожен в течение 15 минут, уверен Жириновский.