Раскрыта способность кислот омега-3 замедлять процесс старения организма

Вашингтон, 21 апреля. Замедлить процессы старения в организме может помочь ежедневное употребление жирных кислот омега-3.

Эти пищевые добавки усиливают защиту клеток после стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. Как оказалось, добавки, содержащие 2,5 грамма кислот омега-3, помогают организму противостоять разрушительному воздействию стресса.

Участники исследования, которые регулярно принимали омега-3, вырабатывали меньшее количество кортизола, то есть гормона стресса. Кроме того, появлялась защита клеточных компонентов, которые сокращаются во время старения. Положительный эффект наблюдался и у людей, которые вели малоподвижный образ жизни и страдали лишним весом.

Омега-3 жирные кислоты также способны снизить риск заражения коронавирусом. научное исследование провели специалисты из США и Великобритании.