Песков рассказал о неравнодушии России к судьбе жителей Донбасса

Москва, 21 апреля. России не безразлична судьба людей с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва оказывает региону гуманитарную помощь и собирается продолжить эту практику в будущем, подчеркнул представитель Кремля. Песков также назвал жителей Донбасса героическими и одновременно несчастными людьми.

«Это очень гордые люди. Но почему они несчастные? Потому что они отвергнуты своей родиной, своей страной. Это самое страшное, что может произойти, и самое страшное, что может сделать страна», — заявил пресс-секретарь в беседе с радио kp.ru.

Ранее в российском МИД оценили вероятность ввода миротворцев ООН в Донбасс. По словам директора департамента международных организаций ведомства Петра Ильичева, вопрос о необходимости подобных действий на данный момент не стоит на повестке.