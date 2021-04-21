Российским авиакомпаниям дали допуски на регулярные рейсы в 15 государств

Москва, 21 апреля. Авиакомпании России получили допуски на регулярные полеты в 15 государств. Соответствующий приказ Росавиации опубликовали на сайте ведомства.

Самолеты компании «Аэрофлот» смогут совершать регулярные авиарейсы на Кипр. Полеты будут осуществляться до семи раз в неделю. Пассажиры смогут полететь в Пафос и Ларнаку из 11 городов России. В том числе из Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени.

Авиаперевозчик «Россия» будет летать в те же города на Кипре из Самары, Барнаула и еще 14 российских городов. Кроме того, самолеты «России» будут совершать перелеты на Мальдивские острова из Северной столицы до пяти раз в неделю. Также в число стран включены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия и Черногория.

До этого сообщалось, что российская авиакомпания Utair запланировала только один вывозной рейс из Танзании. Он назначен на 24 апреля.