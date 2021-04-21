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От драк за еду к космическим амбициям: почему власти Турции игнорируют нищету в стране

Весь мир
От драк за еду к космическим амбициям: почему власти Турции игнорируют нищету в стране
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на то, что Турцию принято считать страной с постоянно растущими экономическими показателями и стремительно развивающейся экономикой, сами жители республики отмечают рост цен, пик безработицы и ухудшение уровня жизни.

Международная редакция ФАН разбиралась, что так не устраивает граждан республики, которым турецкие власти обещают гегемонию в регионе, космическое пространство через несколько лет и всплеск рабочих мест благодаря затратным мегапроектам.

Народ дерется за лук и картошку

Совсем недавно видео с жителями Турции, которые моментально разобрали набитый мешками с овощами грузовик, вызвало серьезные дискуссии в турецком сегменте соцсетей и бурную реакцию со стороны оппозиционеров. Все началось с того, что в целях предотвращения излишнего скопления сельхозпродукции на складах Турции министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли объявил в своем Twitter-аккаунте о бесплатной раздаче картофеля и лука нуждающимся гражданам.

Невзирая на существующие ограничения в рамках предотвращения коронавирусной инфекции, в провинции Шанлыурфа в буквальном смысле началась давка, чтобы заполучить 10-килограмовый мешок лука и 15-килограмовый мешок картофеля. Малоимущие граждане, пренебрегая правилами защиты от коронавируса, за три минуты разобрали огромный грузовик с овощами. Некоторые из них подбирали даже рыхлый картофель с земли.

«Кадры толпы, сбежавшейся на бесплатный картофель и лук, как их единственный источник питания, стали наглядной демонстрацией турецкой экономики в настоящий момент. С 2016 года национальный доход Турции на душу населения снизился на четверть, и это худший показатель среди развивающихся рынков. Если люди так отчаянно нуждаются в картофеле и луке, это означает, что правительство не в состоянии управлять страной», прокомментировал видеокадры из Шанлыурфы экономист и член «Партии будущего» Серкан Озджан в интервью Arab News.

Экономика оставляет желать лучшего

Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK) за февраль, безработица в стране увеличилась на 0,7% по сравнению с январем и достигла отметки 13,4%. Таким образом, за этот период в республике прибавилось около 250 тысяч нетрудоустроенных граждан, а общее число безработных выросло до 4 миллионов 236 тысяч человек.

«Турция сейчас в полном кризисе. В то время как безработица и смертность в период пандемии коронавируса достигли пика, президент этой страны (прим. ФАН — Реджеп Тайип Эрдоган) может делать заявления, что у нас положение дел становится лучше», — заявил бывший вице-премьер и бывший министр иностранных дел Турции, а ныне лидер «Партии демократии и прорыва» (DEVA) Али Бабаджан в интервью каналу Karar TV.

Уровень инфляции в стране достиг отметки 13,6%. По этому показателю Турция занимает 14-е место в мире, уступая лишь Венесуэле, Суринаму, Ирану, Йемену, Гаити и ряду африканских стран.

Кроме того, среди стран «Большой двадцатки» Турция занимает второе место после Аргентины по уровню роста цен на продукты. По данным TÜİK, продовольственная инфляция в республике составила 18,4%, при том что почти половина жителей Турции (46,8%) ощущает, что цены в продуктовых магазинах выросли более чем на 40%, свидетельствует исследовательская компания Metropoll.

Жители Турции обратили внимание, что даже помидоры в супермаркетах начали покупать по одной штуке, ибо позволить себе закупиться свежими овощами могут далеко не все.

По данным Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DİSK), за последние два года число бедных в стране выросло на 8,4%. В период пандемии в стране стало больше бедных трудоустроенных граждан — теперь их уже 7,7 миллиона человек. Семь из десяти человек являются должниками.

Согласно соцопросу, проведенному компанией Евразийских исследований с 11 по 14 апреля, 88% респондентов отметили, что в Турции есть экономический кризис. Лишь один из четырех опрошенных предположил, что после пандемии властям удастся выйти из тяжелого положения.

Нет выплат — нет проблем

Помимо этого, правительственная программа поддержки заработной платы работников компаний, пострадавших от пандемии, закончилась 31 марта, о чем заявила министр по вопросам семьи, труда и социальной защиты страны Зехра Зюмрют Сельчук. В апреле 2020 года 3,2 миллиона турецких рабочих воспользовались программой краткосрочных трудовых пособий, а в феврале эти выплаты были по-прежнему актуальны для 1,3 миллиона сотрудников. В общей сложности, по словам Сельчук, 26% из около 1,9 предприятий в Турции подавали заявку на эти рабочие выплаты для персонала. В рамках этой надбавки правительство выплачивало сотрудникам, у которых есть страховка, 60% от заработной платы в течение не более трёх месяцев — в пределах от 1 тыс. 752 турецких лир (около 220 долларов) до 4 тыс. 381 лиры.

Поскольку в Турции по-прежнему высока заболеваемость коронавирусом, для почти 1,5 миллиона сотрудников, пострадавших от ограничений во время пандемии, отмена пособия может лишить их трудоустройства.

«Существует огромная потребность в поддержании краткосрочного трудового пособия до тех пор, пока наши компании не перейдут в нормальный рабочий режим. Будет правильно, если стимулы и поддержка, повышающие занятость, будут продолжаться до тех пор, пока пандемия не кончится. Если эти выплаты прекратятся, то стремительно увеличатся увольнения, а опытный персонал подпадет под сокращения», — предупреждал председатель торговой палаты Кайсери Омер Гюльсой.

«В то время как проблемы в экономике продолжают усиливаться, эпидемия набирает обороты, а положение предприятий ухудшается с каждым днем, отменять краткосрочное трудовое пособие просто неприемлемо. Поэтому мы снова обращаемся к правительству. Пожалуйста, исправьте эту ошибку», —  заявил заместитель председателя «Хорошей партии» Эрхан Уста.

«Очень нужный» канал «Стамбул»

Несмотря на неутешительные показатели в экономике и рост безработицы, Анкара не прекращает реализовывать масштабные проекты в ущерб своим гражданам. Одним из наиболее нашумевших проектов считается канал «Стамбул», который должен стать альтернативой имеющему особый международно-правовой статус проливу Босфор. Несмотря на то, что власти утверждают, что реализация мегапроекта создаст большое количество рабочих мест, разгрузит Босфор и послужит интересам страны, почти половина жителей республики выступает против этой водной артерии.

Граждане отмечают, что помимо того, что канал «Стамбул» создаст риски для серьезных последствий от возможных землетрясений, негативно повлияет на экологию и нарушит конвенцию о статусе проливов, «мегастройка» потребует огромные суммы из бюджета.

«Если у них есть деньги на строительство канала, то почему их не потратят на предпринимателей, рабочих, фермеров, пенсионеров — всех, кто пострадал от эпидемии? Если бы на эти деньги можно было открыть центр по производству вакцин, разве это не было бы полезнее?» — пишет колумнист издания Sözcü Рахми Туран.

«Власть ПСР (прим. ФАН — правящая в Турции «Партия справедливости и развития»), которая является номером 1 в изменении общественного мнения, создании искусственных повесток дня и кормлении своих сторонников, на этот раз взялась за канал «Стамбул» как раз в период, когда голод, бедность, безработица и пандемия в стране находятся на пике», — заявил депутат от «Республиканской народной партии» (РНП) Ирфан Каплан.

Нам бы в космос

Ранее также стало известно, что Турция намеревается направить к Луне космический аппарат, а затем создать космодром и обеспечить себе космическое пространство.

«Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Национальная космическая программа подверглась критике со стороны оппозиции, поскольку в республике существует гораздо более важные и насущные проблемы, чем борьба за космос.

«Только отправки в космос еще не хватало», —  отметила аналитик Европейского совета по международным делам Аслы Айдынташбаш.

«Власти, которые устроили шоу под названием «выход в космос» во время представления Национальной космической программы два месяца назад, «приговорили» народ к картошке и луку», — пишет газета BirGün на своей обложке, комментируя инцидент с очередями за мешками с бесплатными овощами.

«Мы не можем пойти в магазин, скажите мне, как мы доберемся до космоса? Посмотрите на людей, разве они счастливы? У людей отключают электричество, газ, а мы летим в космос? Народ голоден. Тайип Эрдоган издевается над нашими умами. Страна обанкротилась, а он говорит о космосе», — отмечают жители Турции.

Таким образом, можно сделать вывод, что власти Турции словно потеряли ощущение реальности и взялись за «головокружительные» проекты в то время, как экономические показатели ухудшаются, а среди жителей республики растет недовольство. При просмотре видео с толпой, рвущейся к бесплатному мешку с картофелем, невольно возникают вопросы: чего больше хотят жители Турции — высокого уровня жизни или канал «Стамбул»? Социальные гарантии или кусочек космического пространства? Для турецких властей эти вопросы пока остаются открытыми.

турция эрдоган безработица
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