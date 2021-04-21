От драк за еду к космическим амбициям: почему власти Турции игнорируют нищету в стране

Несмотря на то, что Турцию принято считать страной с постоянно растущими экономическими показателями и стремительно развивающейся экономикой, сами жители республики отмечают рост цен, пик безработицы и ухудшение уровня жизни.

Международная редакция ФАН разбиралась, что так не устраивает граждан республики, которым турецкие власти обещают гегемонию в регионе, космическое пространство через несколько лет и всплеск рабочих мест благодаря затратным мегапроектам.

Народ дерется за лук и картошку

Совсем недавно видео с жителями Турции, которые моментально разобрали набитый мешками с овощами грузовик, вызвало серьезные дискуссии в турецком сегменте соцсетей и бурную реакцию со стороны оппозиционеров. Все началось с того, что в целях предотвращения излишнего скопления сельхозпродукции на складах Турции министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли объявил в своем Twitter-аккаунте о бесплатной раздаче картофеля и лука нуждающимся гражданам.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 9, 2021

Невзирая на существующие ограничения в рамках предотвращения коронавирусной инфекции, в провинции Шанлыурфа в буквальном смысле началась давка, чтобы заполучить 10-килограмовый мешок лука и 15-килограмовый мешок картофеля. Малоимущие граждане, пренебрегая правилами защиты от коронавируса, за три минуты разобрали огромный грузовик с овощами. Некоторые из них подбирали даже рыхлый картофель с земли.

«Кадры толпы, сбежавшейся на бесплатный картофель и лук, как их единственный источник питания, стали наглядной демонстрацией турецкой экономики в настоящий момент. С 2016 года национальный доход Турции на душу населения снизился на четверть, и это худший показатель среди развивающихся рынков. Если люди так отчаянно нуждаются в картофеле и луке, это означает, что правительство не в состоянии управлять страной», — прокомментировал видеокадры из Шанлыурфы экономист и член «Партии будущего» Серкан Озджан в интервью Arab News.

Экономика оставляет желать лучшего

Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK) за февраль, безработица в стране увеличилась на 0,7% по сравнению с январем и достигла отметки 13,4%. Таким образом, за этот период в республике прибавилось около 250 тысяч нетрудоустроенных граждан, а общее число безработных выросло до 4 миллионов 236 тысяч человек.

«Турция сейчас в полном кризисе. В то время как безработица и смертность в период пандемии коронавируса достигли пика, президент этой страны (прим. ФАН — Реджеп Тайип Эрдоган) может делать заявления, что у нас положение дел становится лучше», — заявил бывший вице-премьер и бывший министр иностранных дел Турции, а ныне лидер «Партии демократии и прорыва» (DEVA) Али Бабаджан в интервью каналу Karar TV.

Уровень инфляции в стране достиг отметки 13,6%. По этому показателю Турция занимает 14-е место в мире, уступая лишь Венесуэле, Суринаму, Ирану, Йемену, Гаити и ряду африканских стран.

IMF'ye göre 2021 Nisan ayı enflasyon oranları



????????İsviçre: %0.1

????????Yunanistan: %0.2

????????Fransa: %1.1

????????Almanya: %2.2

????????Rusya: %4.5

????????Türkiye: %13.6

...



Diğer ülkeler????https://t.co/tu53p1Z07v — euronews Türkçe (@euronews_tr) April 19, 2021

Кроме того, среди стран «Большой двадцатки» Турция занимает второе место после Аргентины по уровню роста цен на продукты. По данным TÜİK, продовольственная инфляция в республике составила 18,4%, при том что почти половина жителей Турции (46,8%) ощущает, что цены в продуктовых магазинах выросли более чем на 40%, свидетельствует исследовательская компания Metropoll.

Gıdada fiyat artışı: TÜİK’e göre yüzde 18, halka göre yüzde 40https://t.co/rp9yhXaZBo pic.twitter.com/mNLZtNa1aR — Diken (@DikenComTr) April 3, 2021

Жители Турции обратили внимание, что даже помидоры в супермаркетах начали покупать по одной штуке, ибо позволить себе закупиться свежими овощами могут далеко не все.

+ Domates tane tane satılmaya başlanmış.



- Ne güzel işte yeğenim Almanya’da da tane tane satılıyor meyve sebzeler (!) pic.twitter.com/2GaYsUFR6O — İnci Sözlük (@incisozluk) April 11, 2021

По данным Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DİSK), за последние два года число бедных в стране выросло на 8,4%. В период пандемии в стране стало больше бедных трудоустроенных граждан — теперь их уже 7,7 миллиона человек. Семь из десяти человек являются должниками.

Согласно соцопросу, проведенному компанией Евразийских исследований с 11 по 14 апреля, 88% респондентов отметили, что в Турции есть экономический кризис. Лишь один из четырех опрошенных предположил, что после пандемии властям удастся выйти из тяжелого положения.

Нет выплат — нет проблем

Помимо этого, правительственная программа поддержки заработной платы работников компаний, пострадавших от пандемии, закончилась 31 марта, о чем заявила министр по вопросам семьи, труда и социальной защиты страны Зехра Зюмрют Сельчук. В апреле 2020 года 3,2 миллиона турецких рабочих воспользовались программой краткосрочных трудовых пособий, а в феврале эти выплаты были по-прежнему актуальны для 1,3 миллиона сотрудников. В общей сложности, по словам Сельчук, 26% из около 1,9 предприятий в Турции подавали заявку на эти рабочие выплаты для персонала. В рамках этой надбавки правительство выплачивало сотрудникам, у которых есть страховка, 60% от заработной платы в течение не более трёх месяцев — в пределах от 1 тыс. 752 турецких лир (около 220 долларов) до 4 тыс. 381 лиры.

Kısa çalışma 31 Mart'ta bitecek... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Geçici bir destekti, normalleşmeye geçince kalkacak" pic.twitter.com/MvyTSAzXlP — Habertürk TV (@HaberturkTV) March 23, 2021

Поскольку в Турции по-прежнему высока заболеваемость коронавирусом, для почти 1,5 миллиона сотрудников, пострадавших от ограничений во время пандемии, отмена пособия может лишить их трудоустройства.

«Существует огромная потребность в поддержании краткосрочного трудового пособия до тех пор, пока наши компании не перейдут в нормальный рабочий режим. Будет правильно, если стимулы и поддержка, повышающие занятость, будут продолжаться до тех пор, пока пандемия не кончится. Если эти выплаты прекратятся, то стремительно увеличатся увольнения, а опытный персонал подпадет под сокращения», — предупреждал председатель торговой палаты Кайсери Омер Гюльсой.

«В то время как проблемы в экономике продолжают усиливаться, эпидемия набирает обороты, а положение предприятий ухудшается с каждым днем, отменять краткосрочное трудовое пособие просто неприемлемо. Поэтому мы снова обращаемся к правительству. Пожалуйста, исправьте эту ошибку», — заявил заместитель председателя «Хорошей партии» Эрхан Уста.

«Очень нужный» канал «Стамбул»

Несмотря на неутешительные показатели в экономике и рост безработицы, Анкара не прекращает реализовывать масштабные проекты в ущерб своим гражданам. Одним из наиболее нашумевших проектов считается канал «Стамбул», который должен стать альтернативой имеющему особый международно-правовой статус проливу Босфор. Несмотря на то, что власти утверждают, что реализация мегапроекта создаст большое количество рабочих мест, разгрузит Босфор и послужит интересам страны, почти половина жителей республики выступает против этой водной артерии.

Farklı siyasal kimliklerin “Kanal İstanbul” projesine bakışı pic.twitter.com/X7iOANrmBU — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 21, 2021

Граждане отмечают, что помимо того, что канал «Стамбул» создаст риски для серьезных последствий от возможных землетрясений, негативно повлияет на экологию и нарушит конвенцию о статусе проливов, «мегастройка» потребует огромные суммы из бюджета.

«Если у них есть деньги на строительство канала, то почему их не потратят на предпринимателей, рабочих, фермеров, пенсионеров — всех, кто пострадал от эпидемии? Если бы на эти деньги можно было открыть центр по производству вакцин, разве это не было бы полезнее?» — пишет колумнист издания Sözcü Рахми Туран.

Rahmi Turan yazdı:

Kanal yapacak paraları varsa, o paraları salgının perişan ettiği esnaf, işçi, çiftçi, emekli için harcasalar ya…



O paralarla bir aşı üretim merkezi kursalar daha yararlı olmaz mı?https://t.co/RqVmw5ol90 — Sözcü (@gazetesozcu) April 17, 2021

«Власть ПСР (прим. ФАН — правящая в Турции «Партия справедливости и развития»), которая является номером 1 в изменении общественного мнения, создании искусственных повесток дня и кормлении своих сторонников, на этот раз взялась за канал «Стамбул» как раз в период, когда голод, бедность, безработица и пандемия в стране находятся на пике», — заявил депутат от «Республиканской народной партии» (РНП) Ирфан Каплан.

Нам бы в космос

Ранее также стало известно, что Турция намеревается направить к Луне космический аппарат, а затем создать космодром и обеспечить себе космическое пространство.

«Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Национальная космическая программа подверглась критике со стороны оппозиции, поскольку в республике существует гораздо более важные и насущные проблемы, чем борьба за космос.

«Только отправки в космос еще не хватало», — отметила аналитик Европейского совета по международным делам Аслы Айдынташбаш.

Bir uzay yolculuğu eksikti... — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) February 9, 2021

«Власти, которые устроили шоу под названием «выход в космос» во время представления Национальной космической программы два месяца назад, «приговорили» народ к картошке и луку», — пишет газета BirGün на своей обложке, комментируя инцидент с очередями за мешками с бесплатными овощами.

AÇLIĞI YARATANLAR PATATES VE SOĞAN ŞOVU PEŞİNDE



İki ay önce açıklanan Milli Uzay Programı’nda ‘uzaya çıkma’ şovu yapan iktidar, halkı patates ve soğana mahkûm ettihttps://t.co/DmIqAQfmSc



Bugünün BirGün'ü pic.twitter.com/0K4n4r7xai — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 15, 2021

«Мы не можем пойти в магазин, скажите мне, как мы доберемся до космоса? Посмотрите на людей, разве они счастливы? У людей отключают электричество, газ, а мы летим в космос? Народ голоден. Тайип Эрдоган издевается над нашими умами. Страна обанкротилась, а он говорит о космосе», — отмечают жители Турции.

Uzay hedefi yurttaşa umut vermedi: Markete gidemiyoruz uzaya mı gideceğiz?https://t.co/FzY7PLvR9t pic.twitter.com/7gRjkT1bsB — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 12, 2021

Таким образом, можно сделать вывод, что власти Турции словно потеряли ощущение реальности и взялись за «головокружительные» проекты в то время, как экономические показатели ухудшаются, а среди жителей республики растет недовольство. При просмотре видео с толпой, рвущейся к бесплатному мешку с картофелем, невольно возникают вопросы: чего больше хотят жители Турции — высокого уровня жизни или канал «Стамбул»? Социальные гарантии или кусочек космического пространства? Для турецких властей эти вопросы пока остаются открытыми.