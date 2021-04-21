Памфилова оценила выступление Путина перед парламентариями

Москва, 21 апреля. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По ее словам, в ходе своего выступления российский лидер использовал крайне мирные тезисы.

Ранее стало известно, что 21 апреля российский лидер выступил перед Федеральным собранием в Москве. Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе позволила провести мероприятие в очном формате.

В ходе своего выступления Путин дал оценку текущей ситуации в стране. Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся отношений России с другими государствами.

Президент поставил перед правительством страны ряд задач. Они связаны с восстановлением экономики и поддержкой регионов. Кроме того, российский лидер определил направление развития страны после пандемии коронавируса.