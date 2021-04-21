Депутаты Госдумы пожертвуют отпусками, чтобы реализовать послание Путина

Москва, 21 апреля. Депутаты Государственной думы незамедлительно начнут работу по выполнению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Такое заявление сделал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что времени для реализации послания мало, поэтому парламентариям даже придется скорректировать свой график работы. Чтобы успеть принять необходимые законы уже завтра «соберется внеочередной Совет Думы». Также исполнение указов президента обсудят с Правительством РФ.

«Все придется скорректировать: отпуска в сторону, каникулы в сторону, соответственно, работа в регионах должна быть совмещена с работой над законопроектами. Не откладывая, в течение весенней сессии будем принимать законы, чтобы они начали реализовываться», — сказал Володин.

politexpert.net / Аврора Зорина

Главным в послании Путина стала тема семьи и детей, сказал Володин. Президент поставил задачи в первую очередь помочь неполным семьям.

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием длилось 78 минут. Мероприятие прошло сегодня в центральном выставочном зале «Манеж».