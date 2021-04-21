В Воронеже скончался доктор экономических наук Оскар Туровец

Воронеж, 21 апреля. Профессор Воронежского государственного технического университета, доктор экономических наук, заслуженный экономист России Оскар Туровец скончался на 95-м году жизни.

Оскар Григорьевич начинал свой трудовой путь на Воронежском электромеханическом заводе. Окончил историко-филологический факультет ВГУ. С 1961 года стал учить студентов Воронежского политехнического института (сейчас ВГТУ). Профессор в течение 50 лет возглавлял кафедру экономики и управления на предприятии машиностроения ВГТУ.

Соболезнования в связи со смертью ученого выразил губернатор Александр Гусев.

«Оскар Григорьевич был талантливым ученым, уникальным педагогом, очень мудрым и уважаемым человеком. Он преданно и беззаветно служил главному делу своей жизни — воспитанию тех, кто двигает вперед производство и экономику,» — отметил глава региона.

Дата и место прощания с профессором будут объявлены позднее.