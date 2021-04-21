Выявлена связь между болью в спине и риском преждевременной смерти у женщин

Вашингтон, 21 апреля. Боли в спине могут быть связаны с повышенным риском смерти для женщин, считают специалисты из Бостонского медицинского центра.

Эксперты проанализировали результаты 11 исследований, в которых принимали участие более 81 тыс. человек среднего и старшего возраста. Как оказалось, у женщин с больной спиной повышен риск смерти по сравнению с теми, кто от таких болей не страдал.

При этом на связь между болью в спине и смертностью никак не повлиял возраст. Кроме того, подобной связи не наблюдалось у мужчин. Ученые предположили, что неприятные ощущения в пояснице приводят к ограничению подвижности и набору лишнего веса. Это, в свою очередь, провоцирует сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания.

Ранее кардиолог назвал простой и эффективный способ снизить давление без использования медикаментов. Так, сделать это можно при помощи специального дыхательного упражнения.