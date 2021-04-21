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Петербургские эксперты обсудили социальные меры поддержки из послания президента

Политика
Петербургские эксперты обсудили социальные меры поддержки из послания президента
Невские Новости  / 

Санкт-Петербург, 21 апреля. Политики и общественные деятели северной столицы обсудили главные темы послания президента Федеральному собранию в ходе пресс-конференции ИА «Невские новости» и Медиагруппы «Патриот».

Пожалуй, центральным блоком стал широкий список мер социальной поддержки населения. Владимир Путин объявил о перечне государственных выплат, однако категория семей с детьми от 3 до 7 лет осталась в стороне.

«В целом, конечно, есть официальная часть послания, а есть нормативы, которые будут спущены на регионы. Каждый из них, исходя из своих возможностей, будет искать дополнительные меры поддержки. Но мы увидели экономические рычаги, которые как раз позволят региону реструктуризировать свой долг и брать дополнительные кредиты, которые могут пойти на проекты социальной помощи», — отметил в своей речи депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Петербургские эксперты обсудили социальные меры поддержки из послания президента
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В развитии темы эксперты вспомнили, что, пожалуй, впервые в послании президента прозвучала серьезная тема алиментов. Насколько остро эта проблема стоит для Петербурга, ответил глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.

«Проблема неуплаты алиментов стоит достаточно высоко и остро. Само взыскание алиментов — трудоемкий и сложный процесс даже при наличии судебного решения. Что касается неполных семей, то эта проблема не нова — в России с 90-х годов неполные семьи занимают значительную часть населения», — поделился мнением депутат.

В дополнении к размышлению спикера Алексей Цивилев добавил, что одиноким мамам действительно очень тяжело.

«Представляете, если человек один? Например, те же аптеки работают до 21:00–22:00 часов, а сады закрываются до 18:00–19:00. Что делать одинокой маме? Нет никакой универсальной помощи, они остаются наедине с собой и ищут поддержки от государства, причем конкретики», — заключил эксперт.

Ранее свое мнение о послании президента высказал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

путин россия санкт-петербург послание федеральному собранию
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