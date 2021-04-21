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Полиция задержала провокаторов на незаконном митинге в Уфе

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 19:27
Происшествия
Полиция задержала провокаторов на незаконном митинге в Уфе
Федеральное агентство новостей

Уфа, 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 50 участников несогласованного митинга в центре Уфы, большинство из них — молодые люди.

Некоторые протестующие проигнорировали предупреждение полиции об ответственности за участие в несанкционированных акциях, задержания продолжаются. Полицейские подходят к тем, кто ходит по центральной улице или сидит на скамейках, и просят пройти вместе с ними. В основном горожане следуют в автобусы, припаркованные рядом, не задавая вопросов. Некоторые требуют составить протокол по факту задержания, передает РИА Новости.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич осудил соратников блогера Алексея Навального, призывающих россиян выходить на улицы и принимать участие в незаконных мероприятиях. Они пытаются убедить людей «выйти погулять», чтобы получить медиаэффект для внешнего пользователя и потребления, пишет ФАН.

уфа митинг задержания
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