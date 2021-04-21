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Послание президента Федеральному собранию обсудили в Медиагруппе «Патриот»

Видео
Послание президента Федеральному собранию обсудили в Медиагруппе «Патриот»
Невские Новости  / 

Участие в пресс-конференции приняли политики, общественники, журналисты.

Итоги главного события сегодняшнего дня обсудили в Медиагруппе «Патриот». Участники встречи отметили, что вопросам внутренним глава государства уделил особое внимание. Акцент был сделан на семьи с детьми, которые находятся в трудном жизненном положении, на меры поддержки для них.

«Сегодня для людей очень важно их состояние социально-бытовое, уровень материальной поддержки их семей, какую материальную поддержку могут получить их дети. Люди думают о том, чтобы жить не плохо, детей учить, чтобы была хорошая работа. И мне кажется, президент сегодня принял правильное решение, уделив внимание внутренним проблемам», — поделился Франц Клинцевич.

Как в условиях распространения коронавируса, так и в постковидный период, развитие и поддержка предпринимательства находятся в центре внимания.

«У нас предпринимательство развивается всего лишь 20 лет, поэтому нельзя говорить о том, что хорошо у нас или плохо, но без качественной поддержки, без риска государства дать большую свободу, возможностей для малого бизнеса, говорить о том, что бизнес будет быстро развиваться, достаточно сложно», — прокомментировал Виталий Фатеичев, сопредседатель ОНФ в Санкт-Петербурге.

Речь во время послания президента шла и на темы здравоохранения, развития науки и технологий. В своем выступлении глава государства охватил разные стороны жизни общества.

«Я вижу, что кроме экономики сделан акцент на духовно-нравственную составляющую жизни общества. Это очень важно. Мы должны быть сильны духом в современном мире, в том, что происходит на международной арене. Сплоченность. И то, что президент сказал: «Семья, дружба, милосердие и сплоченность» — вот то уже гуманитарная сторона», — прокомментировал Владимир Журавлев, член Общественной палаты России.

Вопрос насущный и актуальный для многих жителей страны — газификация. Участники встречи в Медиагруппе «Патриот» подчеркнули, что важный момент для россиян сегодня затронул президент во время своего выступления.

Теперь газовщики должны подводить голубое топливо к границам участков за свой счет, домовладельцы за это платить не будут. Соответствующий план газификации президент поручил разработать правительству.

«Целым селам приходится объединяться, договариваться между собой, чтобы заключать какие-то договоры, но это неправильно. И эта инициатива очень хорошая», — рассказывает Виталий Фатеичев.

Вопросы военные и геополитические глава государства затронул по касательной, отметили участники встречи в Медиагруппе «Патриот», но при этом сказал главное.

«Президент был крайне сдержан с точки зрения военно-политической обстановки вокруг страны, не акцентируя ни на чем внимание. Но мазком он сказал, чему мы сейчас уделяем внимание, что ожидается и отметил, что с обороной у нас все хорошо, что мы себя защитили уже давно», — отметил Клинцевич.

Как заключили собеседники, президент России Владимир Путин к вопросу современных проблем подошел системно.

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