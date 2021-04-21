Назван самый эффективный способ избежать приступа бронхиальной астмы

Москва, 21 апреля. Приступы бронхиальной астмы из-за их интенсивности могут быть опасны для человека. Врач-пульмонолог Александр Чучалин рассказал, как предотвратить их появление.

Сейчас в атмосфере наблюдается резкое увеличение количества аэроаллергенов, а также фиксируется рост заболеваемости поллинозом, сообщил медик. Специалисты МГУ занимаются специальным сайтом, который позволяет спрогнозировать возрастание числа пациентов с аллергическими заболеваниями глаз, носа, дыхательных путей.

По словам Чучалина, самым эффективным способом избежать приступа бронхиальной астмы считается исключение аэроаллергенов из окружения человека. Поэтому в такие периоды рекомендуется уезжать на юг.

Аллерголог Галина Труфанова ранее дала совет, как справиться с сезонной аллергией. Так, важно при выходе на улицу пользоваться солнцезащитными очками, а одежду носить с длинными рукавами.