Ответ будет быстрым и жестким: Пискарев рассказал о «красной черте» для Запада

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал четкий сигнал тем, кто пытается вмешиваться во внутренние дела РФ и «перейти красную черту». Таким мнением с ФАН поделился глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Долгожданное послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, продлившееся менее полутора часов, вновь всех удивило. Президент заявил о «красных линиях», за которые другим государствам лучше не заступать.

«Сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал четкий сигнал тем, кто пытается вмешиваться в наши внутренние дела и «перейти красную черту». Ответ будет асимметричным, быстрым и жестким. Мы в Комиссии Государственной думы в ходе мониторинга ежедневно фиксируем попытки внешних сил деструктивно повлиять на ситуацию в России», — заявил он.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Василий Пискарев заметил, что российская сторона собрала достаточно материалов, и готова к открытому и аргументированному диалогу с партнерами. Парламентарий отметил, что принятые в последнее время взаимосвязанные законы, в том числе подготовленные комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, направлены на предупреждение внешнего вмешательства и создают механизм противодействия таким попыткам.

«Мы будем внимательно следить за их правоприменением», — добавил он.

Депутат Госдумы сообщил, что парламентарии России и Белоруссии планируют на совместной конференции в мае обсудить меры противодействия внешним вызовам и угрозам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как как изменится жизнь россиян после новых поручений Владимира Путина парламенту.