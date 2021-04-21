Украинцы высказались по поводу вступления страны в НАТО

Киев, 21 апреля. Жители Незалежной выразили мнение по поводу присоединения государства к Североатлантическому Альянсу.

Из опрошенных граждан идею о вступлении страны в НАТО поддержали 43%. Соответствующие данные приводит Украинский институт будущего (UIF) на своем сайте.

Еще 21% украинцев указал, что скорее поддерживает членство страны в Альянсе. Из опрошенных 7 % скорее не одобряют, 12% — совсем не поддерживают и 12% респондентов не имеют однозначного мнения по этому вопросу. Всего рассуждениями по поводу присоединения Украины к НАТО поделились 1148 человек.

Ранее журналист Антон Лисицын рассказал о выдвижении украинской стороной требований о включении страны в НАТО. С резким заявлением к Германии обратился посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник.