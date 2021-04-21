Снявшие пародию на навигатор актеры дубляжа выпустили новый ролик

Москва, 21 апреля. Актеры дубляжа, которые прославились благодаря ролику про озвучку навигатора, записали и выпустили новое видео. На этот раз оно получилось очень интригующим.

Карен Арутюнов повез Альберта Ибрагимова, Анису Муртаеву и Дарью Блохину за город. Совместная поездка началась с тревожного заявления.

«Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает», — прозвучало в кадре.

Коллеги стали расспрашивать Арутюнова, куда и зачем они едут. На все вопросы водитель отвечал сдержанно, но весьма зловеще. Одна из актрис заявила, что вовсе не соглашалась на это, но деваться ей уже некуда.

Кульминацией разговора стало объяснение, зачем они взяли с собой огромные мусорные пакеты.

«А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники», — сказал Арутюнов, а его коллеги согласились сделать «все чисто».

Новое видео артисты посвятили субботнику, который пройдет в Московской области 24 апреля, пишет сайт 360tv.ru.

В начале года в Сети появилось видео, на котором актеры дубляжа говорят пародируют навигатор и обсуждают свои «проблемы». Запись с каждым днем набирала все большую популярность и прославила молодых артистов. По словам одного из них, идея снять забавный ролик появилась спонтанно.