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Газификация Подмосковья может завершиться раньше 2030 года

Экономика
Газификация Подмосковья может завершиться раньше 2030 года
Новостное агентство «Харьков»  /  Степан Яцко

Москва, 21 апреля. Полная газификация Московской области может завершиться раньше 2030 года, заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа до границ земельного участка. Игорь Баранов согласен с утверждением главы государства и считает, что газификация области при поддержке Правительства РФ и «Газпрома» может завершиться раньше намеченного срока.

«Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено. Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения, он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%», — цитирует Баранова сайт 360.tv.

Глава «Мособлгаза» добавил, что ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов. Всего с начала программы газификации к газу были подключены 400 тысяч жителей области, подчеркнул Баранов.

Правительство Ленинградской области ранее сообщило, что в 2021 году в регионе будет построено более 80 километров межпоселковых газопроводов. До конца года также завершится строительство шести газопроводов, добавили в пресс-службе правительства.

московская область газификация мособлгаз
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