Газификация Подмосковья может завершиться раньше 2030 года

Москва, 21 апреля. Полная газификация Московской области может завершиться раньше 2030 года, заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа до границ земельного участка. Игорь Баранов согласен с утверждением главы государства и считает, что газификация области при поддержке Правительства РФ и «Газпрома» может завершиться раньше намеченного срока.

«Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено. Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения, он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%», — цитирует Баранова сайт 360.tv.

Глава «Мособлгаза» добавил, что ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов. Всего с начала программы газификации к газу были подключены 400 тысяч жителей области, подчеркнул Баранов.

Правительство Ленинградской области ранее сообщило, что в 2021 году в регионе будет построено более 80 километров межпоселковых газопроводов. До конца года также завершится строительство шести газопроводов, добавили в пресс-службе правительства.