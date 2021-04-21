ФБК завысил данные о количестве участников незаконного митинга в Перми

Пермь, 21 апреля. Несогласованный митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального состоялся в Перми. По словам очевидцев, на акцию пришло меньше народу, чем было указано на сайте-карте.

Сайт ФБК (признан в РФ иноагентом), созданный в поддержку Навального, показывал, что на незаконное мероприятие выйдут около 6900 местных жителей. Однако по факту людей было в разы меньше, сообщили горожане.

В пермском штабе Навального заявили, что участниками акции стали около 1500 граждан, которые якобы выкрикивали лозунги за блогера. Однако, судя по видео, опубликованном в Сети, митинговавших не так много.

Акции не вызвали интереса у абсолютного большинства жителей России. В них не захотели участвовать в Новосибирске — в городе собралось около 500 человек. Похожая ситуация сложилась во Владивостоке, а также в Благовещенске.