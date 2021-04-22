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Жители Дальнего Востока и Сибири проигнорировали незаконные митинги

Общество
Жители Дальнего Востока и Сибири проигнорировали незаконные митинги
pixabay.com  /  Evgen2907

Незаконные митинги в российских городах были запланированы на вечер 21 апреля, однако на Дальнем Востоке и в Сибири несанкционированные акции завершились, даже не начавшись. О том, как прошли незаконные митинги в российских городах, — в материале ФАН.

Жители Владивостока не захотели принимать участие в незаконных митингах в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. На акцию вышло не более сотни человек, включая зевак. Они прогулялись по улицам города, а спустя два часа шествие благополучно завершилось.

Похожая ситуация и в Благовещенске. Сторонники Навального заявляли, что на незаконный митинг выйдет около 1000 человек. Однако в назначенный час площадь Ленина, где планировалась сходка, была безлюдна.

В Новосибирске на незаконный митинг собралось менее 500 человек, хотя на сайте основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) заявляли, что на акцию выйдут 12 500 человек. Видимо, адекватно оценить число участников в штабе Навального не смогли, поскольку организовывали митинг в спешке.

О проведении незаконных акций было объявлено за три дня, хотя прежде пиар-кампании готовились заранее. Судя по всему, сторонники Навального получили ультиматум от западных кураторов — провести акцию в день послания президента Федеральному собранию или лишиться финансирования. Этим объясняется, почему акции проводят в будний день и в плохую погоду.

Не секрет, что соратники Навального дорожат своим обеспечением, ведь им необходимо оплачивать жизнь за границей. А они привыкли жить на широкую ногу. Поэтому угроза потери финансирования заставила их подчиниться воле кураторов с Запада.

Единственная задача незаконных митингов — обесценить послание главы государства и переключить внимание на несанкционированные акции. Запад хочет получить яркую медиакартинку «народного сопротивления российской власти», поэтому ставка делается на радикализацию протестов.

навальный митинг
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