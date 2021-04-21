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Манукян считает, что сторонников Навального могут объявить экстремистами

Политика
Манукян считает, что сторонников Навального могут объявить экстремистами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сегодня, 21 апреля, в некоторых городах состоялись несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. В комментарии ФАН эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян объяснил неудачу этих мероприятий, а также предположил, что сторонников Навального вскоре могут объявить экстремистами.

По данным сайта основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) отмечалось, что на митинг придет порядка 500 тысяч граждан, а то и более. Однако цифры в итоге оказались ничтожно малы, в некоторых городах явка составила 3%, а то и меньше, от зарегистрировавшихся на портале, в других — митинг прошел и вовсе без «навальнистов».

Манукян считает, что сторонников Навального могут объявить экстремистами
Федеральное агентство новостей  / 

«Ну и где же их хваленые полмиллиона протестующих? Несколько десятков человек в ряде регионов. В паре городов сотни вышли, и это при том, что заявлялось несколько тысяч в каждом. А может, люди голову включили и поняли, что за мнимого больного выходить не стоит? И уж точно за Волкова и Албурова, которые смылись из страны, выходить никто не станет. Нет, я понимаю, что Волкову хочется донатов, жить же на что-то надо. В Европе их никто кормить не станет просто за то, что они российские «блогеры в изгнании». А пока из штабов «вечного пациента» народ разбегается кто куда. Никто не хочет дожидаться объявления всей этой шайки-лейки экстремистами, а день этот, судя по всему, не так уж далек», — заявил эксперт по СМИ Манукян.

К слову, сбежавшие за границу соратники Алексея Навального устраивают гапоновщину, призывая людей выходить на улицы, заявил ранее журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. В комментарии ФАН он также предупредил о многочисленных вбросах и постановках.

День проведения незаконных митингов в стране — 21 апреля — выбран не случайно. Сегодня состоялось послание президента Федеральному собранию. Цель подобных антироссийских акций — отвести внимание граждан от озвученных главой государства решений. Только так можно объяснить спешку в подготовке митингов в будний день.

навальный митинг политика вадим манукян
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