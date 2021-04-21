Британцы усомнились в способности британского министра найти Украину на карте мира

Лондон, 21 апреля. Британцы усомнились в том, что поддерживающий Украину глава МИД Великобритании Доминик Рааб сможет найти эту страну на карте мира.

Лондонская газета Times опубликовала статью, в которой приведены объяснения российского посла в Великобритании Андрея Келина о перемещениях российских войск на границе с Украиной. Посол заявил, что это только учения. Читатели газеты поделились в комментариях своим видением ситуации.

Некоторые британцы оказались свободными от антироссийской пропаганды и позволили себе высказывания в пользу России. Heinrich Vogler напомнил, что именно НАТО проводит учения вблизи российских границ, а потому он считает, что у России нет повода доверять Западу.

«Да пусть Украина с Россией сами со всем разберутся. У Запада нет решения, так что прекращайте читать мораль — особенно легковесы вроде Рааба», — написала Dr. Helga Lees.

wikipedia.org / Chris McAndrew

Досталось британскому министру иностранных дел Доминику Раабу и от пользователя под ником Malcolm Chandler.

«Рааб весь прошлый год пинал балду. Интересно, он хотя бы найдет Украину на карте?» — спросил он.

Martin удивился большому количеству безграмотных комментариев, которые, по его мнению, появляются из-за одержимости британской прессы Россией. Он призвал британцев вырасти из своей русофобии.

«Иначе будете как безграмотные американцы, которые поддерживают Ирландскую Республиканскую Армию, считая ее этаким движением за свободу и против угнетения», — резюмировал читатель.

Доминик Рааб, который за год не удосужился встретиться с российским послом Андреем Келиным, любит поговорить о «российской угрозе». Как сообщали СМИ в прошлом месяце, Рааб на встрече глав МИД стран НАТО призвал Альянс найти такие способы противодействия России, чтобы она «ощутила реальные последствия своей деятельности». Андрей Келин назвал российско-британские отношения практически «мертвыми» из-за неконструктивной позиции Лондона.