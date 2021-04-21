Москва, 21 апреля. Школьные выпускные вечера в России могут пройти в традиционном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора.

Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он также выразил надежду на то, что до конца учебного года школьники будут посещать уроки очно.

«С учетом требований Роспотребнадзора в целом по стране, мы планируем проведение выпускных вечеров в традиционных форматах», — подчеркнул Кравцов.

В прошлом году из-за ситуации с пандемией коронавируса праздник для российских выпускников провели в онлайн формате. Также Минпросвещения готовится провести ЕГЭ в установленные сроки в июне, добавил глава ведомства.

Ранее стало известно, что власти Петербурга хотят провести праздник «Алые паруса» так, как это было до начала пандемии COVID-19. Ежегодно праздник посещали около одного миллиона человек из разных городов.