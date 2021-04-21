Страны ОПЕК+ могут подтвердить решение о восстановлении нефтедобычи

Москва, 21 апреля. ОПЕК+ на грядущей встрече сможет подтвердить ранее утвержденный план по наращиванию нефтедобычи в мае-июле 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Встреча представителей ОПЕК+ запланирована на 28 апреля. Она состоится с целью снова промониторить ситуацию, а также произвести оценку текущей ситуации и прогнозов, указал вице-премьер.

«В прошлый раз мы собирались месяц назад, мы обсуждали на три месяца план наших действий. Поэтому если ничего экстраординарного не произойдет, наша задача будет подтвердить эти планы и корректировать новые», — заявил Новак.

По его словам, мировой рынок нефти на текущий момент сбалансирован, но в случае роста дефицита ОПЕК+ может принять решение о дополнительном наращивании добычи нефти. Вице-премьер также отметил, что к настоящему времени не получал никаких официальных предложений не проводить министерскую встречу ОПЕК+ 28 апреля.

Страны-участницы ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении нефтедобычи нефти из-за глобального снижения спроса на фоне пандемии год назад. Эти 12 месяцев продемонстрировали невозможность решить ни один вопрос на мировом рынке нефти без России, сообщил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.