Лондон, 21 апреля. Снизить риск смерти от коронавирусной инфекции помогает простой и эффективный способ, выяснили ученые из Великобритании, Южной Африки и США.

Как оказалось, спасением стала обычная гигиена полости рта. Дело в том, что высокие концентрации SARS-CoV-2 в слюне и периодонтит связаны с повышенным риском смерти от новой инфекции.

Специалисты рекомендуют тщательно чистить зубы и использовать специальные жидкости для полоскания рта, чтобы снизить риск заболеваний десен и образование зубного налета. Эксперты предупредили, что заболевание десен способствует проникновению патогенов в кровоток.

Вирус перемещается из кровеносных сосудов в деснах и проходит через шейные и грудные вены, достигая сердца. После этого инфекция проникает в легочные артерии и мелкие сосуды.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в России уже разработано очень надежное средство против коронавируса. Речь идет о первой отечественной вакцине «Спутник V».