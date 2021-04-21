В Общественной палате призвали Генпрокуратуру проверить организации Сороса в России

Москва, 21 апреля. Генпрокуратура должна заняться проверкой структур, основанных Джорджем Соросом, в частности, американской образовательной организацией «Бард колледж». Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в ходе своей речи на круглом столе Общественной службы новостей «Влияние Дж. Сороса и аффилированных с ним структур на высшее образование в России и СНГ».

Политик призвал не поддаваться иллюзиям о «благих» намерениях западных спонсоров.

«Сила Запада — в нашей нерешительности, — подчеркнул Пожигайло. — Говорят, оттуда идут деньги на наше образование. Вы что, серьезно думаете, что они нам хотят помочь? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Член Общественной палаты РФ пояснил истинные намерения структур Сороса.

«Первое, чем они занимаются, — это перекодировкой мировоззрения, — заявил политик. — По разным причинам: забрать недра, разрушить страну, создать общее мировое пространство с английским языком. Вторая причина — это более дешевая интеллектуальная собственность. Они вкладывают здесь в какие-то интеллектуальные продукты и получают дешевую интеллектуальную собственность. Никаких других причин нет. Мы все понимаем, все видим, и мы должны предпринять какие-то решительные действия».

По словам Пожигайло, речь идет о безопасности России. Он убежден, что необходимо создать обращение в Генпрокуратуру по вопросу проверки этих структур, чтобы мероприятия по признанию «Бард колледжа» нежелательной организацией проводились активнее.

«Сегодня такая ситуация, когда мы открыты полностью их внедрению сюда, — заметил политик. — Нам нужны какие-то структуры, обладающие силой и оперативностью в решении этих вопросов, которые могли бы решить эту проблему. Я считаю, образно, что нам нужен СМЕРШ. Обращение в прокуратуру необходимо, Общественная палата к нему обязательно подключится».

Американская образовательная организация «Бард колледж» (США, штат Нью-Йорк, город Аннандейл-на-Гудзоне) — одна из ключевых структур для продвижения образовательных и просветительских программ американского финансиста Джорджа Сороса и подконтрольного ему фонда «Открытое общество» (в 2015 году деятельность фонда признана нежелательной в России).

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