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Поклонская разделила участников акции за Навального на заблудившихся и «работающих»

Политика
Поклонская разделила участников акции за Навального на заблудившихся и «работающих»
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Всех потенциальных участников анонсированного сторонниками осужденного Алексея Навального незаконного митинга можно разделить на три категории. Об этом в беседе с ФАН заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Первая категория — заблудившиеся, вторая — поддавшиеся информационной пропаганде, а третья — это те, кто просто работают и получают за это определенные бонусы», — заявила политик.

Депутат отметила, что сторонники осужденного блогера используют его имя для спекуляций в своих интересах.

«Некоторые объекты, которые на самом деле прекрасно себя чувствуют на свободе, спекулируют его именем, спекулируют информацией о нем, направляют сведения о нем в информационном пространстве в нужном им ключе и настраивают людей на некоторые протестные настроения», — пояснила собеседница ФАН.

По мнению парламентария, если бы целью адептов Навального было решение каких-либо острых вопросов, они использовали бы для этого эффективные механизмы, существующие в рамках закона.

«Нельзя людьми манипулировать, подвергать их опасности, нельзя никого выводить на улицы — для решения вопросов есть законные пути», — резюмировала Поклонская.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН объяснил, почему митинг в поддержку Алексея Навального никак не связан с блогером. В свою очередь, Поклонская, комментируя слова Владимира Путина об «асимметричном, быстром и жестком» ответе России, заявила, что наша страна всегда открыта для диалога и пригласила всех желающих посетить Крым

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