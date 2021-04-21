В Екатеринбурге на незаконную акцию вышло втрое меньше участников, чем заявлено ФБК

Екатеринбург, 21 апреля. Около 5 тыс. человек вышли на незаконную акцию, организованную в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, сообщают региональные власти.

При этом на сайте-карте «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) было порядка 15 тыс. отметок. Таким образом, на несогласованный митинг вышло втрое меньше участников, чем заявлено организаторами.

Малочисленные демонстрации прошли и в других городах России. Например, незаконная акция в Новосибирске собрала около 500 человек, сообщало Федеральное агентство новостей. При этом на сайте ФБК «отметились» порядка 12,5 тыс. горожан.